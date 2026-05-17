166 Spieler – 145 Tore und ganz viel Spaß

– Foto: Uli Bernhard

Das Erfolgsmodell „ELB-Inklusionsliga Nordschwarzwald“ wurde zum Auftakt der Spielrunde 2026 erneut mit großem Erfolg fortgeführt. Was 2023 mit vier Mannschaften begann und inzwischen auf 18 Teams in vier Ligen angewachsen ist, ist aus dem jährlichen Fußballkalender im Nordschwarzwald und weit darüber hinaus nicht mehr wegzudenken.

Genau 166 Spieler sowie insgesamt 31 Betreuer waren von morgens halb zehn bis nachmittags um vier im Einsatz. Sechs Schiedsrichter sorgten auf den beiden Spielfeldern für Ordnung und einen fairen Umgang miteinander. Vom Gastgeber VfB Cresbach waren rund 25 Helfer den ganzen Tag im Einsatz, um die Gäste zu versorgen.

Von den insgesamt 145 Toren bekamen die meisten der VfB-Helfer allerdings nur wenig mit, weil sie unermüdlich Kaffee kochten, Kuchen und Getränke verkauften, Pommes frittierten oder Maultaschen zubereiteten.