162 Teams, 1.300 Kinder: Der TSV Oberalteich hat wieder Großes vor

Der TSV Oberalteich hat wieder Großes vor Der Verein aus dem Bogener Ortsteil startet am Faschingswochenende seine XXL-Jugendturnier-Serie von Mathias Willmerdinger

Bühne frei für den Nachwuchs heißt es an dem kommenden Wochenende in der Bogener Dreifachturnhalle. – Foto: TSV Oberalteich

Da hat sich jemand was vorgenommen: Der TSV Oberalteich, Ortsteilverein der Stadt Bogen, hat Großes vor! Die Oberalteicher stellen zum insgesamt vierten Mal wieder eine XXL-Jugendturnierserie auf die Beine, die am Faschingssamstag in der Dreifachturnhalle des Veit-Höser-Gymnasiums in Bogen beginnt und sich über vier Wochenenden bis in den März hinein ziehen wird. Allein die nackten Zahlen lassen einen ehrfurchtsvoll staunen und man kann erahnen, was da im Hintergrund an ehrenamtlicher Arbeit drinsteckt: An 7 Turniertagen in 5 Altersstufen von der G- bis zur C-Jugend können 162 Teams mit insgesamt rund 1.300 Kindern ihrer Leidenschaft nachgehen...

"Ja, das kann man durchaus ein wenig als irre bezeichnen", lacht Matthias Rabl, Initiator, Hauptorganisator und Turnierleiter in Personalunion. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Organisationstalent ist unabdingbar, aber auch unzählige helfende Hände. "Ich kann nur ein riesengroßes Lob an alle Eltern, Trainer und die Mitglieder der Jugendleitung um Wolfgang Denk, Andreas Willner und Martin Dorfner aussprechen. Ohne deren unermüdliches Engagement wäre das Ganze schlicht nicht möglich. Wir haben allein an den einzelnen Turniertagen rund 70 Ehrenamtliche im Einsatz. Ingesamt sind wir rund 100 Leute, die zum Gelingen beitragen. Besonders freut es mich, dass die Spieler der Herrenmannschaft, die ab Sommer wieder am Spielbetrieb teilnimmt, bereits jetzt mit anpacken", betont Rabl.

Hauptorganisator Matthias Rabl (re.), dessen Frau Sarah Rabl und Hauptsponsor Dr. Andreas Detterbeck. – Foto: TSV Oberalteich











Nach der schwierigen Corona-Zeit ist der TSV Oberalteich um Turnierleiter Rabl auf die Idee gekommen, eine Turnierserie ins Leben zu rufen. Seitdem wird das Ganze stetig größer, immer mehr Teams nehmen teil - binnen weniger Tage waren die Turniere dieses Mal sozusagen "ausgebucht". Mittlerweile ist die Turnierserie eine der größten im Kreis Niederbayern Ost. Auch in diesem Jahr spielen G- und F-Junioren den vom Verband (BFV) geförderten Minifußball in den entsprechend weiterentwickelten Formaten. Ab der Altersklasse der E-Junioren wir auf die ganze Größe der Halle gespielt.



