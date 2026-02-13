162 Teams, 1.300 Kinder: Der TSV Oberalteich hat wieder Großes vor

Da hat sich jemand was vorgenommen: Der TSV Oberalteich, Ortsteilverein der Stadt Bogen, hat Großes vor! Die Oberalteicher stellen zum insgesamt vierten Mal wieder eine XXL-Jugendturnierserie auf die Beine, die am Faschingssamstag in der Dreifachturnhalle des Veit-Höser-Gymnasiums in Bogen beginnt und sich über vier Wochenenden bis in den März hinein ziehen wird. Allein die nackten Zahlen lassen einen ehrfurchtsvoll staunen und man kann erahnen, was da im Hintergrund an ehrenamtlicher Arbeit drinsteckt: An 7 Turniertagen in 5 Altersstufen von der G- bis zur C-Jugend können 162 Teams mit insgesamt rund 1.300 Kindern ihrer Leidenschaft nachgehen...
"Ja, das kann man durchaus ein wenig als irre bezeichnen", lacht Matthias Rabl, Initiator, Hauptorganisator und Turnierleiter in Personalunion. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Organisationstalent ist unabdingbar, aber auch unzählige helfende Hände. "Ich kann nur ein riesengroßes Lob an alle Eltern, Trainer und die Mitglieder der Jugendleitung um Wolfgang Denk, Andreas Willner und Martin Dorfner aussprechen. Ohne deren unermüdliches Engagement wäre das Ganze schlicht nicht möglich. Wir haben allein an den einzelnen Turniertagen rund 70 Ehrenamtliche im Einsatz. Ingesamt sind wir rund 100 Leute, die zum Gelingen beitragen. Besonders freut es mich, dass die Spieler der Herrenmannschaft, die ab Sommer wieder am Spielbetrieb teilnimmt, bereits jetzt mit anpacken", betont Rabl.
Freilich braucht es auch finanzielle Unterstützung, um so ein Großprojekt stemmen zu können. Dr. Andreas Detterbeck, Kieferorthopäde in Bogen, unterstützt als Hauptsponsor das Ganze mir viel Leidenschaft, weshalb die Turnierserie auch offiziell unter dem Namen "Kieferortopädie Cup Bogen" firmiert.
