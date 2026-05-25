1600 Fans! Schlitzohr-Freistoß! Traubenbach bleibt drin

So bejubelte der FC Untertraubenbach das „goldene“ Tor von Bastian Groitl in der 84. Minute. – Foto: Florian Würthele

Was für eine Traumkulisse am Rodinger Esper! 1.571 Leute wohnten am Pfingstmontag dem Kreisliga-Relegationsderby zwischen dem FC Untertraubenbach und dem SV Obertrübenbach bei. Darunter BFV-Bezirksboss-Thomas Graml. Rekord für die diesjährige Relegation in der Oberpfalz! Über weite Strecken bekamen die vielen Zuschauer fußballerische Magerkost serviert. Intensität, Zweikämpfe und Fouls prägten das Geschehen. Das einzige Tor des Tages und somit die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 84. Minute – als sich viele bereits auf eine Verlängerung eingestellt hatten. Bastian Groitl trat zu einem Freistoß aus halblinker Position und 23, 24 Meter vorm Tor an. Und machte das ganz frech! Traubenbachs Nummer 5 schickte die Kugel auf direktem Wege ins linke untere Eck. Der stark aufgelegte SVO-Keeper Michael Lingauer war noch dran, konnte den Einschlag allerdings nicht verhindern. Es sollte das „goldene“ Tor zugunsten des FCU sein, der endgültig den Verbleib in der Kreisliga sichert. Trotz der Niederlage hat auch Kreisklassen-Vize Obertrübenbach weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg. Wenn nämlich Arnschwang und/oder Ettmannsdorf II am kommenden Donnerstag ihr Relegationsspiel gewinnen und das Bezirksliga-Ticket buchen, ist der SVO automatisch aufgestiegen. Dann wäre das heutige Match quasi umsonst ausgetragen worden.



Von Beginn an entwickelte sich die erwartet enge Angelegenheit. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften, keiner konnte sich einen echten Vorteil verschaffen. Es ging intensiv zu. Zweikämpfe im Mittelfeld standen an der Tagesordnung. Fußballerisch hielt das Spiel viel Luft nach oben. Obertrübenbach suchte immer wieder den Weg über seine schnellen Außen und schlug hohe Bälle in den Strafraum, fand aber in den allermeisten Fällen keinen Abnehmer. Auf der Gegenseite wurde zumeist Sturmspitze Markus Dendorfer gesucht. Untertraubenbachs Torjäger scheiterte kurz vorm Pausenpfiff aus spitzem Winkel an Lingauer. Eine Viertelstunde früher tanzte Dendorfer einen Verteidiger aus, fand im Zentrum jedoch keinen Abnehmer. Außerdem strich Julian Piendls Schuss in der 14. Minute nur haarscharf über das Obertrübenbacher Tor.



Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Intensität weiter. Viele Foulspiele und Unterbrechungen störten den Spielfluss massiv. Abschlüsse waren rar gesät. Die für lange Zeit beste Chance hatte zunächst Obertrübenbachs Wolfgang Mauerer, der in Minute 57 an Tormann Johannes Hecht scheiterte. Weil sich in der Folge beide Mannschaften unheimlich schwer tatet, sich konstruktiven Offensivaktionen zu kreieren, rechneten viele Zuschauer frühzeitig mit einer Verlängerung. So kam es aber nicht. Wegen des oben beschriebenen Schlitzohr-Freistoßes von Bastian Groitl. Dendorfer (85.) und Patrick Wild (90.+9) ließen das entscheidende 2:0 für Traubenbach liegen. Doch das sollte am Ende egal sein, weil der Kreisklassen-Zweite in der Crunchtime keine passenden Mittel mehr fand, um nochmal zurückzuschlagen.