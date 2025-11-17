1.6:0 Sieg für den FC Eislingen im Spitzenspiel gegen den TSV Köngen

Im Spitzenspiel der Landesliga setzte sich der FC Eislingen gegen den Tabellenführer TSV Köngen klar und deutlich mit 6:0 Toren durch.

Unter den 600 Zuschauern, darunter Eislingens OB-Kandidatin Anja Sauer sowie die beiden ehemaligen FCE-Trainer Ralf Rueff und Uli Thon, kam Freude auf ob der hervorragenden spielerischen Leistung des Traditionsvereins. Der FC ging bereits in der 6. Spielminute in Führung. FCE-Torjäger Aykut Durna vollstreckte die Vorarbeit von Kevin Gromer. FCE-Kapitän Kevin Gromer war auch der Ausgangspunkt für den zweiten Eislinger Treffer. Seine Vorarbeit schob FCE-Youngster Robin Pauen in der 15. Spielminute zum 2:0 ein.

Die Eislingern spielten sich in einen wahren Spielrausch. Es klappte einfach alles und das Leder lief teilweise wir an der Schnur gezogen durch die Eislinger Reihen. Die Gäste aus Köngen, bis dato zurecht souveräner Tabellenführer der Landesliga, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Kevin Gromer war es dann vorbehalten in der 21. Spielminute selbst das 3:0 zu besorgen. Als dann FCE-Torjäger Aykut Durna in der 39. Spielminute auf 4:0 stellte, war die Messe gelesen und mancher FCE-Fan staunte ungläubig beim Blick auf den Halbzeitstand. Der FC hatte einen Schokoladentag erwischt und die Eislinger strahlten an diesem sonnigen Herbsttag mit der Sonne um die Wette.

Doch es sollte in Durchgang zwei noch besser kommen für die Schöller-Schützlinge. In der 56. Spielminute wurde Max Hölzli rund 18 Meter vor dem Tor gefoult. Eislingens Filigrantechniker Haydar Öztürk zog den Freistoß gekonnt über die Mauer und erneut zappelte das Leder im Köngener Tor. Den Schlusspunkt unter eine grandiose Eislinger Vorstellung setzte erneut Haydar Öztürk der einen Ball ins Dreieck zimmerte.

Eislingens Trainer Tim Schöller war nach dem Schlusspfiff selbstverständlich hochzufrieden mit seiner Mannschaft. „Wir haben heute zum richtigen Zeitpunkt eine Top-Leistung abgerufen. Es hat heute alles gepasst bei uns.“, freute sich der Eislinger Trainer. Der FC hat nach 14 Spielen 31 Punkte geholt, mit 42 Toren die Meisten in der Landesliga erzielt und mit diesem Sieg das Meisterschaftsrennen wieder spannend gemacht.



1.FC Eislingen: Kuhn – Bühler, Reichert, Leonhardt, Sari (77. Allmendinger), Hölzli, Gromer (65. Cseri), Hodzic, Öztürk (73. Mandir), Pauen (63. Köse), Durna (82. Trebuth).