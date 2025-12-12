 2025-12-03T05:51:34.672Z

Philip Schmelzer (am Ball) war nicht zu stoppen.
Philip Schmelzer (am Ball) war nicht zu stoppen. – Foto: Michael Zöllner

16:0 in der Bezirksliga: OSV Meerbusch deklassiert den SV Lürrip

Bezirksliga: Der OSV Meerbusch ist Herbstmeister - aber wie! Das Schlusslicht SV Lürrip leistet quasi keine Gegenwehr und kassiert nach der Pause zwölf Gegentore. Einen klaren Erfolg hat auch der TSV Krefeld-Bockum gefeiert-

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist nach einem 16:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Ebenfalls klar gewonnen hat der TSV Krefeld-Bockum.

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
16
0
Abpfiff
Über die Art und Weise, wie der OSV Meerbusch Herbstmeister geworden ist, wird sicherlich noch länger in den Fußballkreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld thematisiert werden, denn das Schlusslicht SV Lürrip ging nach einem 0:4-Pausenrückstand mit 0:16 unter. Ein rekordverdächtiges Ergebnis, vermutlich für beide Klubs. Vor allem Philip Schmelzer wird nach sieben Toren diesen Vergleich nicht so schnell vergessen, gemeinsam mit seiner Truppe kann er unabhängig vom Ergebnis der Sportfreunde Neuwerk Platz eins unter dem Weihnachtsbaum feiern. Marc Rommel traf fünfmal. Wie es bei den Gladbachern mit nur zwei Punkten und 91 Gegentoren nach 17 Partien weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

Heute, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
4
0
Abpfiff
Christian Tönnißen führte den TSV Krefeld-Bockum mit einem Doppelpack zu einem 4:0 über den 1. FC Mönchengladbach, der auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Bockum hat derweil acht Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone.

Heute, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1
1
Abpfiff
Das 1:1 lässt den VfR Krefeld-Fischeln und den SSV Grefrath im Mittelfeld verweilen. Die Gäste haben also weiter sechs Punkte mehr als der Landesliga-Absteiger, als Tabellenfünfter aber auch schon fünf Punkte weniger als der OSV Meerbusch.

Morgen, 16:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00
Spieltext Odenkirchen - Thomasstadt

Morgen, 17:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
17:00live
Spieltext Türkiyemspor - Nettetal II

Morgen, 16:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
16:30live
Spieltext SC St. Tönis II - Brüggen

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - TuS Wickrath

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00
Spieltext SF Neuwerk - FC Viersen

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:00
Spieltext CSV Marathon - Tönisberg

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen

