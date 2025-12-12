Philip Schmelzer (am Ball) war nicht zu stoppen. – Foto: Michael Zöllner

16:0 in der Bezirksliga: OSV Meerbusch deklassiert den SV Lürrip Bezirksliga: Der OSV Meerbusch ist Herbstmeister - aber wie! Das Schlusslicht SV Lürrip leistet quasi keine Gegenwehr und kassiert nach der Pause zwölf Gegentore. Einen klaren Erfolg hat auch der TSV Krefeld-Bockum gefeiert

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist nach einem 16:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Ebenfalls klar gewonnen hat der TSV Krefeld-Bockum.

Über die Art und Weise, wie der OSV Meerbusch Herbstmeister geworden ist, wird sicherlich noch länger in den Fußballkreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld thematisiert werden, denn das Schlusslicht SV Lürrip ging nach einem 0:4-Pausenrückstand mit 0:16 unter. Ein rekordverdächtiges Ergebnis, vermutlich für beide Klubs. Vor allem Philip Schmelzer wird nach sieben Toren diesen Vergleich nicht so schnell vergessen, gemeinsam mit seiner Truppe kann er unabhängig vom Ergebnis der Sportfreunde Neuwerk Platz eins unter dem Weihnachtsbaum feiern. Marc Rommel traf fünfmal. Wie es bei den Gladbachern mit nur zwei Punkten und 91 Gegentoren nach 17 Partien weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

Christian Tönnißen führte den TSV Krefeld-Bockum mit einem Doppelpack zu einem 4:0 über den 1. FC Mönchengladbach, der auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Bockum hat derweil acht Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone.

Das 1:1 lässt den VfR Krefeld-Fischeln und den SSV Grefrath im Mittelfeld verweilen. Die Gäste haben also weiter sechs Punkte mehr als der Landesliga-Absteiger, als Tabellenfünfter aber auch schon fünf Punkte weniger als der OSV Meerbusch.

