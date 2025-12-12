16:0 in der Bezirksliga: OSV Meerbusch deklassiert den SV Lürrip
Bezirksliga: Der OSV Meerbusch ist Herbstmeister - aber wie! Das Schlusslicht SV Lürrip leistet quasi keine Gegenwehr und kassiert nach der Pause zwölf Gegentore. Einen klaren Erfolg hat auch der TSV Krefeld-Bockum gefeiert-
Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der OSV Meerbusch ist nach einem 16:0-Erfolg gegen Schlusslicht SV Lürrip Herbstmeister. Ebenfalls klar gewonnen hat der TSV Krefeld-Bockum.
Über die Art und Weise, wie der OSV Meerbusch Herbstmeister geworden ist, wird sicherlich noch länger in den Fußballkreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld thematisiert werden, denn das Schlusslicht SV Lürrip ging nach einem 0:4-Pausenrückstand mit 0:16 unter. Ein rekordverdächtiges Ergebnis, vermutlich für beide Klubs. Vor allem Philip Schmelzer
wird nach sieben Toren diesen Vergleich nicht so schnell vergessen, gemeinsam mit seiner Truppe kann er unabhängig vom Ergebnis der Sportfreunde Neuwerk
Platz eins unter dem Weihnachtsbaum feiern. Marc Rommel
traf fünfmal. Wie es bei den Gladbachern mit nur zwei Punkten und 91 Gegentoren nach 17 Partien weitergehen wird, bleibt abzuwarten.
Christian Tönnißen
führte den TSV Krefeld-Bockum
mit einem Doppelpack zu einem 4:0 über den 1. FC Mönchengladbach
, der auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Bockum hat derweil acht Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone.
Das 1:1 lässt den VfR Krefeld-Fischeln
und den SSV Grefrath
im Mittelfeld verweilen. Die Gäste haben also weiter sechs Punkte mehr als der Landesliga-Absteiger, als Tabellenfünfter aber auch schon fünf Punkte weniger als der OSV Meerbusch.
Das sind die nächsten Spieltage
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Lürrip - Sportfreunde Neuwerk
So., 08.02.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - OSV Meerbusch
So., 08.02.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TSV Krefeld-Bockum
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - CSV Marathon Krefeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Wickrath - TuRa Brüggen