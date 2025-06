16:0 - Hilalspor geht bei den Spandauer Kickers unter

Der 20. Spieltag der Berlin-Liga, der wegen einer Generalabsage ausfiel, wurde vom Verband ans Saisonende geschoben. Altglienicke II und Stern 1900 verständigten sich auf eine Vorverlegung der Partie. Das Topspiel zwischen dem Vierten und dem Dritten fand bereits am 13. Mai statt. Im Stadion Altglienicke fielen dabei keine Tore, beide Teams trennten sich unentschieden. Tabellarisch verpassen damit beide damals den Sprung auf Platz zwei und ließen im Vergleich zu Wilmersdorf und Croatia, die jetzt jeweils noch ein Spiel in der Hinterhand hatten, Punkte liegen.

Am Donnerstagabend empfingt der Berliner SC den bereits abgestiegenen SSC Teutonia. Spiegel brachte die Hausherren nach knapp 20 Minuten in Führung. Vor der Pause legte Ekandille trotz Unterzahl (Platzverweis in der 29. Minute gegen Wölker) nach. Im zweiten Durchgang schraubten Ngah und Lorenz das Ergebnis weiter in die Höhe.

---

In einer relativ ereignislosen Partie brachte Nerjovaj die Gäste aus Biesdorf in der 37. Minute in Führung. Diese hielt jedoch nicht lang, nur eine Minute später glich Fuchs Ouedraogo aus. In der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs war es schließlich der eingewechselte Stephan, der per Kopf zum 2:1 traf und somit der erfolgreichen Serie der Füchse einen weiteren Sieg hinzufügte. ---

Was war das? Türkspor und Croatia sorgten am Freitagabend für ein Spektakel. Schnell ging der Gast mit 0:2 in Führung. Den Anschlusstreffer von Sunday konterte der Meister prompt, baute vor der Pause die Führung auf 1:4 aus. Nach der Pause fiel gar noch das 1:5, doch Türkspor steckte nicht auf und kam zurück. Sunday, Kodaira und Rmieh trafen und stellten auf 4:5. Dabei blieb es bis zum Schluss. ---

Nach vier Siegen in Folge verlor der SV Empor am Freitagabend im Mommsenstadion. Häsen brachte die Hausherren schon nach zwei Minuten in Führung, nachdem sich Empors Abwehr uneinig war. Im zweiten Durchgang konterte der SCC schnell, Löbe erzielte das 2:0. Kurz vor Schluss zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Al-Khalaf zum 3:0 - gleichzeitig der Endstand. ---

Anders als in einigen Spielen zuvor trat Hilalspor am Dienstag im elf gegen elf bei den Spandauer Kickers an. Mithalten konnte der Tabellenletzte aber nicht. Schon zur Pause führte SpaKi mit 7:0, im zweiten Durchgang legte der Tabellensiebte neun Tore nach. Erfolgreich waren Okan Tastan (7), Steffen Sawallich (4), Robin Thomala (4) und Abbas Jizzini (1). ---

---

So., 22.06.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Polar Pinguin Berlin Pinguin 12:45 PUSH

---

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login