16 Zusagen - Kaderplanung beim TuS Erndtebrück weit fortgeschritten

Im Winter hat der TuS Erndtebrück seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit 2026/27 mit großen Schritten vorangetrieben. Zehn weitere Vertragsverlängerungen wurden bekanntgegeben, so dass nun bereits 16 Spieler ihre Zusage gegeben haben. Gleichzeitig steht auch der erste Sommer-Abgang fest.

Der Sportliche Leiter Holger Lerch zeigt sich mit dem frühen Zeitpunkt der Planungen sehr zufrieden: „Dass wir bereits jetzt 16 Spieler fest binden konnten, ist ein super Zeichen. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und eigenen Talenten ist ein wichtiger Baustein für unsere Weiterentwicklung.“

Bereits vor Weihnachten gab der Verein den Verbleib von Kapitän Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Lars Schardt, Justin Huber, Elmin Heric und dem spielenden Co- und Torwarttrainer Oliver Schnitzler bekannt.

Till Walter stammt aus der eigenen Jugend und wird mit dem Verein in sein drittes Seniorenjahr gehen. Die schnelle Offensivkraft kommt in dieser Saison bisher auf neun Einsätze.

Mirkan Kasikci kam im Sommer vom Rheinlandligisten VfB Wissen an den Pulverwald zurück. Bereits von 2012 bis 2015 schnürte er die Schuhe für den TuS. In dieser Saison kam der Defensivspieler auf 12 Einsätze, wovon er die die letzten neun jeweils über die volle Distanz absolvierte.

Keeper Niklas Pirsljin geht in sein viertes Jahr mit dem TuS Erndtebrück. Im Sommer 2023 wechselte Pirsljin an die Eder. Der 23-jährige absolvierte diese Saison drei Spiele in der Westfalenliga und bereits fünf Spiele in den Pokalwettbewerben.

Marius Burkert wechselte im Sommer 2024 an den Pulverwald und absolvierte in dieser Saison elf Spiele für den aktuellen Tabellenfünften der Westfalenliga.

William Wolzenburg stammt ebenfalls aus der eigenen Jugend und hat bereits mit seinen 24 Jahren über 130 Spiele im Seniorenbereich für den TuS Erndtebrück absolviert. Aufgrund seiner Verletzung im Oktober kam der Mittelfeldspieler bislang auf 12 Spiele in dieser Saison, wobei er drei Tore erzielte.

Mit Haitham El Euch bleibt dem Verein ein erfahrener Linksfuß erhalten, der seit 2023 vorrangig im defensiven Mittelfeld sowie auf den Außenverteidigerpositionen zum Einsatz kommt. Der 26-jährige kommt auf elf Einsätze in dieser Saison.

Ebenfalls verlängert hat Marc Uvira, der seit seiner Rückkehr im Jahr in der Defensive eingesetzt wird. Neun Einsätze stehen bislang für Uvira in der Hinrunde.

Zudem sicherte sich der TuS weiterhin die Dienste von Simon Mack. Der Defensiv-Allrounder wechselte im vergangenen Sommer vom FSV Gerlingen an die Eder und besetzt variabel Positionen in der Innenverteidigung sowie im defensiven Mittelfeld. Mack kam bis zu seiner Verletzung im September bisher auf 6 Einsätze. Bereits zum Trainingsauftakt vergangene Woche war der 21-jährige wieder Einsatzbereit.

Abgerundet werden die aktuellen Zusagen durch zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs: Sowohl Abwehrspieler Paul Bernshausen als auch Offensivakteur Moritz Klein haben ihre Verträge verlängert und unterstreichen damit den eingeschlagenen Weg des Vereins, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Jugend zu setzen. Während U19 Spieler Bernshausen noch auf seinen ersten Einsatz in der Westfalenliga wartet, kam Klein bereits auf 12 Einsätze in Blau-Weiß.

Abschied von Dobbener im Sommer

Nach nur einer Spielzeit werden sich dagegen die Wege von Maurice Dobbener und dem TuS Erndtebrück trennen. Dobbener kam erst im vergangenen Sommer vom Landesligisten SV Schmallenberg/Fredeburg und kehrt dorthin im Sommer zurück. Der Mittelfeldspieler kam bislang auf 14 Einsätze in der Hinrunde und absolvierte acht von Beginn an, wobei ihm ein Tor gelang.

Der Sportliche Leiter Holger Lerch zur Personalie: „Wir haben uns in einem offenen Gespräch darauf geeinigt den Vertrag nicht zu verlängern. Dennoch freuen wir uns auf eine anspruchsvolle Rückrunde, wo wir weiter auf Maurice zählen können.“

Der aktuelle Kader des TuS Erndtebrück für die Saison 2026/27:

Tor: Oliver Schnitzler, Niklas Pirsljin

Abwehr: Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Mirkan Kasikci, Marc Uvira, Paul Bernshausen

Mittelfeld: Justin Huber, William Wolzenburg, Marius Burkert, Haitham El Euch, Simon Mack

Angriff: Lars Schardt, Elmin Heric, Till Walter, Moritz Klein