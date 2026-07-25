16 Zugänge: Regionalliga-Aufsteiger stellt sich komplett neu auf

Muss ein Team formen: Can Timo Schultz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV geht mit einem massiven Umbruch in die neue Saison der Regionalliga Nord. Nach dem Aufstieg über die Relegation hat der Klub den Kader von Trainer Can Timo Schultz deutlich verändert. 16 Zugänge stehen elf Abgängen gegenüber. Besonders auffällig: Neben mehreren Spielern aus der Hamburger Oberliga und Regionalliga rücken auch Talente aus dem eigenen Nachwuchs nach.

Damit verändert sich das Gesicht des Aufsteigers erheblich. Der ETV verliert mehrere prägende Spieler der vergangenen Saison, baut den Kader aber gleichzeitig breit und perspektivisch neu auf. Der Schritt in die Regionalliga verlangt mehr Tempo, mehr Tiefe und mehr Qualität in allen Mannschaftsteilen - genau darauf reagiert der Verein mit einer Mischung aus Erfahrung, Entwicklungspotenzial und eigenen Talenten.

Dazu kommen Pelle Hoppe von TuS Blau-Weiß Lohne, Abdul-Malik Yago vom FC Eintracht Norderstedt, Alexander Georgiadi vom SV Babelsberg 03 und Stephan Wemakor von Altona 93. Das zeigt: Der ETV bedient sich nicht nur im Hamburger Oberliga-Umfeld, sondern holt auch Spieler mit Regionalliga-Erfahrung und überregionalem Profil.

Zu den externen Zugängen gehören Juri Behr vom FC St. Pauli II, Joseph Noha Akugue vom Niendorfer TSV, Nick Johann Hoffmann vom TSV Sasel, Karim Ay, Erciyes Firat Palo und Max Wendt von der TuS Dassendorf sowie Finn Luka Schmalfeld von der SV Halstenbek-Rellingen.

Gleichzeitig setzt der Aufsteiger bewusst auf den eigenen Nachwuchs. Romeo Blekic, Linus Ahrens, Noah Maximilian Lemcke, Paul Henri Weiß und Zülfü Kahn Demirbag kommen aus dem eigenen ETV-Bereich und sollen den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen. Für einen Aufsteiger ist das ein spannender Spagat: Einerseits braucht es sofortige Qualität für die Regionalliga, andererseits soll der eigene Ausbildungsweg sichtbar bleiben.

Mehrere Leistungsträger sind weg

Der Umbruch erklärt sich auch durch die prominenten Abgänge. Farid Maboa Dibamba wechselt zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg, Abdul-Bassitou Alassani zu St. Pauli II. Leonard Mai schließt sich dem TSV Sasel an, Benjamin Lucht geht zum FC Süderelbe, Jean De Chatrie-Doegl zum Bremer SV und Dilan Karim Mohamed zum Hetlinger MTV.

Dazu kommen weitere Veränderungen: Jonas Hinz wechselt zur Kaltenkirchener Turnerschaft, Jay Archard hat ein unbekanntes Ziel, Nathanael Obeng Sallah pausiert. Mit Samuel Hosseini und Jo-Daniel Krohn beenden zudem zwei Spieler ihre Laufbahn.

Für Schultz bedeutet das eine doppelte Aufgabe. Er muss nicht nur neue Spieler integrieren, sondern auch eine neue Hierarchie formen. Gerade nach einem Aufstieg ist das besonders anspruchsvoll, weil die Mannschaft kaum Zeit bekommt, sich langsam an das neue Niveau zu gewöhnen.

Schwieriger Auftakt mit Auswärtsaufgaben

Auch das Auftaktprogramm hat es in sich. Der ETV startet laut Spielplan am 8. August auswärts beim SC Weiche Flensburg 08. Danach folgt am 12. August das Heimspiel gegen den FSV Schöningen. Nur drei Tage später geht es zu Kickers Emden, ehe am 21. August das verlegte Stadtduell beim Hamburger SV II ansteht.

Ende August wartet dann das Heimspiel gegen den Bremer SV. Damit bekommt der Aufsteiger direkt in den ersten Wochen ein anspruchsvolles Paket aus etablierten Regionalliga-Teams, Auswärtsfahrten und engen Spielabständen.

Gerade deshalb ist der große Kaderumbau logisch. Der ETV braucht Breite, Belastbarkeit und Spieler, die schnell Verantwortung übernehmen können. Die Frage wird sein, wie rasch aus den vielen neuen Einzelteilen eine funktionierende Regionalliga-Mannschaft entsteht.

Aufsteiger zwischen Mut und Risiko

Der ETV geht mutig in die neue Saison. 16 Zugänge sind ein klares Signal, elf Abgänge aber ebenso ein Hinweis darauf, wie groß die Veränderung tatsächlich ist. Die Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat, wird in dieser Form nicht mehr auf dem Platz stehen.

Der Ansatz bleibt dennoch erkennbar. Der Klub holt Spieler aus dem Hamburger Umfeld, ergänzt sie mit Akteuren aus höherklassigen Stationen und gibt eigenen Talenten eine Bühne. Das kann funktionieren, wenn die Mischung schnell trägt. Es birgt aber auch das Risiko, dass Abstimmung und Automatismen erst während der Saison wachsen.

Für den Eimsbütteler TV beginnt damit eine Regionalliga-Saison mit vielen offenen Fragen. Der Aufstieg war der große Erfolg. Der Umbruch ist nun die nächste Herausforderung. Und der August wird früh zeigen, wie weit der neue ETV schon ist.

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