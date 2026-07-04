16 Zugänge beim Kreisligisten und Landesliga-Transfer

– Foto: Lara Wünsch

Der SC Steinbach-Comburg aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall stellt mehrere Neuzugänge für die Saison 2026/27 vor. Dominik Labusga kommt von den Sportfreunden Leukershausen-Mariäkappel, Kevin Krizsak vom SC Bibersfeld und Justin Görmann vom TSV Michelfeld. Zudem wechseln Daniel Kolegov vom TSV Hessental, Ismael Messaoudi vom TSV Sulzdorf und Alexander Overcenko ebenfalls aus Michelfeld zum SC. Zusätzlich rücken mehr als zehn Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Aktivenbereich auf.

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TSV Flacht II

Der TSV Flacht II aus der Kreisliga B4 Enz/Murr verstärkt sich mit Moritz Philippin. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SV Perouse an die Kelterstraße und ist der erste Neuzugang für die zweite Mannschaft. Philippin bringt ein gutes Spielverständnis, Zweikampfstärke und sauberes Passspiel mit. Im zentralen Mittelfeld zuhause, konnte er sich bereits im Aktivenbereich präsentieren und von seinen Qualitäten überzeugen. Der TSV freut sich auf den jungen, ehrgeizigen Neuzugang.

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SGM Deißlingen/Lauffen

Die SGM Deißlingen/Lauffen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verstärkt ihr zentrales Mittelfeld mit Elias Maiberg. Der 26-Jährige wechselt vom SV Dotternhausen zu den Jungs vom Fürsten und ist der zweite sowie letzte Neuzugang für die neue Saison. Zuvor spielte Maiberg für den FV 08 Rottweil, den SV Zimmern, den FC 08 Villingen und Dotternhausen. In Deißlingen/Lauffen möchte er sich schnell integrieren, verletzungsfrei bleiben und beim Ziel Klassenerhalt mithelfen. Seine Kontakte zum Verein und der Zusammenhalt im Team waren ausschlaggebend.

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