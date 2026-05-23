16 Vorlagen in 24 Spielen: Alte Haide holt Patrick Zylla von Oktay Kaya · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser

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Der FC Alte Haide freut sich, mit Patrick Zylla einen weiteren starken Neuzugang für die kommende Saison präsentieren zu dürfen. Der 30-jährige Offensivspieler wechselt vom TSV Allach an die Guericke Straße und bringt neben großer Erfahrung vor allem enorme Qualität als Teamspieler mit. Allein seine Statistik aus der vergangenen Saison spricht für sich: In 24 Spielen erzielte Patrick 3 Tore und bereitete beeindruckende 16 Treffer vor. Diese Zahlen unterstreichen eindrucksvoll seine Spielintelligenz, Übersicht und mannschaftsdienliche Spielweise.

Seine fußballerische Ausbildung genoss Patrick in der Jugend des TSV Milbertshofen in der Bezirksoberliga. Im Herrenbereich sammelte er anschließend wertvolle Erfahrungen beim TSV Eintracht Karlsfeld in der Bezirksliga und Landesliga, ehe weitere Stationen beim Ludwigsfeld sowie in den vergangenen drei Jahren beim TSV Allach folgten. Sportlicher Leiter Daniel Crnicki und Geschäftsführer Oktay Kaya äußerten sich gemeinsam zum Transfer: