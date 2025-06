16- und 17-Jährige in Herrenteams? Sinn oder Unsinn? Gehört im Nachwuchsbereich eine Reform der Altersbegrenzung her? +++ FuPa hat einige Stimmen zusammengetragen

Walter Zitzlsperger kämpft seit vielen Jahren mit harten Bandagen gegen den Bayerischen Fußball-Verband und scheut sich nicht, dessen Protagonisten verbal heftig zu attackieren. Vor allem mit neu eingeführten Spielformen wie Futsal und Mini-Fußball kann der ehemalige Bayernliga-Kicker überhaupt nichts anfangen. Was man dem 59-Jährigen lassen muss: Zitzlsperger setzt sich vehement für den Fußball in der Region ein und möchte das Vereinssterben, das in den letzten Jahren bereits an vielen Standorten begonnen hat und das ein ernsthaftes Problem für den Fußball auf dem Land darstellt, mit aller Macht verhindern. Ein Anliegen wäre es dem Sportgeschäftsinhaber dabei, dass die Altersgrenze für den Einsatz im Herrenbereich gekippt wird. Bis dato ist es so, dass Nachwuchskräfte erst bei den Herren ran dürfen, wenn sie sich in ihrem letzten Junioren-Jahr befinden bzw. bereits 18 sind.

Das Urgestein des früheren niederbayerischen Bezirksoberligisten RSV Walchsing hat sogar einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der dieses Vorhaben beim Bayerischen Fußball-Verband vorbrachte. "Seit Monaten warten wir vergeblich auf eine Antwort", informiert Zitzlsperger, der es begrüßen würde, wenn ältere Jugendliche problemlos in den Herrenteams eingesetzt werden könnten. "In Österreich wird das seit vielen Jahren praktiziert und mir wird von verschiedenen Seiten nur von positiven Erfahrungen berichtet. Bei uns geht es auch - allerdings genießen scheinbar nur Profivereine diesen Privileg", sagt Zitzlsperger, der für seinen Vorschlag durchaus nachvollziehbare Argumente bringt: "In sehr vielen kleinen Dörfern gibt es keine A-Jugendteams mehr. Das hat zur Folge, dass Jugendliche oft 10, 15 Kilometer oder noch weiter irgendwo hinfahren müssen, um überhaupt noch Fußball spielen zu können. Die Fahrerei ist allerdings nicht immer problemlos zu organisieren und für den einen oder anderen Spieler hat das dann im schlimmsten Fall zur Folge, dass er nicht Fußball spielen kann, obwohl er gerne möchte. Im Heimatverein wäre das grundsätzlich möglich, aber der Verband verbietet es, 17-Jährige aus dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang im Herrenbereich einzusetzen. Stattdessen wird lieber im Reserve-Spielbetrieb 9 gegen 9 gespielt oder es müssen 55-Jährige auflaufen, dass überhaupt eine Mannschaft gestellt werden kann. Das ist doch alles hirnrissig."







In Bayern ist der Einsatz nicht volljähriger Jugendlicher im Herrenbereich grundsätzlich nicht erlaubt - außer ein Spieler befindet sich bereits im letzten Jugend-Jahr. Ausnahmeregelungen gibt es für Auswahlspieler, die aber dann im Regelfall einen Profi-NLZ angehören müssen. Martin Huber, war über drei Jahrzehnte Macher des TV Schierling, der stets für eine exzellente Jugendarbeit bekannt war und der auch mit der "Ersten" - trotz bescheidener finanzieller Mittel - zwischen 2012 und 2016 ununterbrochen der Landesliga Mitte angehörte, deren Vereinssprecher Huber sogar war. "Wenn ein Jugendspieler so stark war, dass er schon im Herrenbereich eine gute Rolle spielen konnte, habe ich das immer unterstützt und ihn aus der A-Jugend nach oben gezogen. Das gehört für mich zur Talentförderung. Grundsätzlich finde ich es schwachsinnig, wenn Spieler mit 19 Jahren noch in der Jugend spielen dürfen. Die Altersbegrenzung gehört ein Jahr nach unten gesenkt und 17-Jährige sollten jederzeit bei den Herren eingesetzt werden dürfen. Natürlich kommt dann immer das Argument mit dem Sterben der A-Jugendteams. Aber dann gibt es halt keine U19 mehr, sondern eine U18. Das müsste allerdings von ganz oben herab angeordnet werden, denn solche Geschichten sind DFB-Sachen", erläutert der Fußballfachmann.







Klaus Hofbauer war in seiner aktiven Zeit einer der besten Defensivspieler im Rottal, trainierte später den ASCK Simbach in der Bezirksliga und seit einem Jahr in Österreich Union Mehrbach. Der 54-Jährige ist geteilter Meinung, wenn es um den Einsatz von Jugendlichen im Erwachsenen-Fußball geht: "Grundsätzlich ist es keine schlechte Option, vor allem für richtige Talente. Körperlich sind allerdings viele Jugendliche mit 16 oder 17 noch nicht ausgereift und daher noch nicht so weit, um im Herrenfußball schon ihren Mann stehen zu können. Daher ist die Gefahr groß, dass man die Nachwuchsspieler verheizt und auch die technische Grundausbildung auf der Strecke bleibt."