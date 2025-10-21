Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der Schwandorfer Kreisklassist SV Erzhäuser-Windmais (in grau) hat noch kein Spiel verloren. – Foto: Martina Wolfert
16 Unbesiegte und 11 Sieglose in der Oberpfalz
Die Zweitvertretungen der DJK Weiden und des SV Kemnath a.B. durften endlich den ersten Saisonsieg feiern
In den meisten Ligen der Oberpfalz wurde inzwischen die Rückrunde eingeläutet. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes gibt es immer noch eine Handvoll Mannschaften, die weiterhin keine einzige Niederlage quittierte. 16 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an. Am Wochenende rissen die Serien des SV Obertraubling II (A-Klasse 2 Regensburg) und des TSV Theuern (A-Klasse Süd Amberg/Weiden). Auf der anderen Seite der Medaille warten elf Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Reserven der der DJK Weiden und des SV Kemnath a.B. gehören nicht mehr dazu. Sie haben ihren Negativlauf stoppen können. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 21. Oktober).