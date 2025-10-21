16 Unbesiegte und 11 Sieglose in der Oberpfalz

In den meisten Ligen der Oberpfalz wurde inzwischen die Rückrunde eingeläutet. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes gibt es immer noch eine Handvoll Mannschaften, die weiterhin keine einzige Niederlage quittierte. 16 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an. Am Wochenende rissen die Serien des SV Obertraubling II (A-Klasse 2 Regensburg) und des TSV Theuern (A-Klasse Süd Amberg/Weiden). Auf der anderen Seite der Medaille warten elf Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Reserven der der DJK Weiden und des SV Kemnath a.B. gehören nicht mehr dazu. Sie haben ihren Negativlauf stoppen können. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 21. Oktober).