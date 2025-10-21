 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der Schwandorfer Kreisklassist SV Erzhäuser-Windmais (in grau) hat noch kein Spiel verloren.
Der Schwandorfer Kreisklassist SV Erzhäuser-Windmais (in grau) hat noch kein Spiel verloren. – Foto: Martina Wolfert

16 Unbesiegte und 11 Sieglose in der Oberpfalz

Die Zweitvertretungen der DJK Weiden und des SV Kemnath a.B. durften endlich den ersten Saisonsieg feiern

In den meisten Ligen der Oberpfalz wurde inzwischen die Rückrunde eingeläutet. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes gibt es immer noch eine Handvoll Mannschaften, die weiterhin keine einzige Niederlage quittierte. 16 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an. Am Wochenende rissen die Serien des SV Obertraubling II (A-Klasse 2 Regensburg) und des TSV Theuern (A-Klasse Süd Amberg/Weiden). Auf der anderen Seite der Medaille warten elf Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Reserven der der DJK Weiden und des SV Kemnath a.B. gehören nicht mehr dazu. Sie haben ihren Negativlauf stoppen können. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 21. Oktober).

Kreis Regensburg

Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (11/4/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (13/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (10/3/0)
  • Kreisklasse 3: TSV Deuerling (14/1/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (11/3/0)
  • A-Klasse 4: ASV Holzheim (12/1/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (8/2/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (8/2/0)
  • B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (9/2/0)


Noch sieglos:

  • A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/14)
  • A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/11)


Kreis Amberg/Weiden

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg / Michaelpoppenricht (11/2/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (11/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch (10/2/0)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (10/2/0)


Noch sieglos:

  • Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/15)
  • Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/9)
  • Kreisklasse Süd: TuS Rosenberg II (0/1/12)
  • A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/12)
  • A-Klasse Süd: SG Kastl / Utzenhofen II (0/0/11)


Kreis Cham/Schwandorf

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (9/4/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (9/3/0)
  • B-Klasse KL Ost: SG Schloßberg 09 II (12/2/0)


Noch sieglos:

  • Kreisklasse Nord: TSV Detag Wernberg II (0/3/11)
  • A-Klasse Ost: 1. SG Regental II (0/6/6)
  • A-Klasse Süd: FC Saltendorf (0/0/11)
  • B-Klasse KK Nord: TSV Winklarn II (0/1/10)
