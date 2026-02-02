„16 Tore sind schlichtweg zu wenig“ – FV Erkner will offensiv zulegen

– Foto: Kenny Fuhrmann

Der FV Erkner überwintert in der Landesliga Süd auf Rang 13 und damit in einer sportlich anspruchsvollen Ausgangslage. Trainer Norman Ehmig zieht im FuPa-Teamcheck dennoch ein differenziertes Fazit: Die Entwicklung einer sehr jungen Mannschaft verläuft positiv, die Vereinsstrukturen haben sich spürbar verbessert, doch die Punkteausbeute bleibt hinter den Erwartungen zurück. In der Rückrunde sollen mehr Durchschlagskraft, bessere Konstanz und eine klar erkennbare Weiterentwicklung den Weg aus dem Tabellenkeller ebnen.

Norman Ehmig: Insgesamt sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft und auch mit der Entwicklung im Verein zufrieden – beides geht stetig voran. Für eine sehr junge Truppe haben wir deutlich mehr Konstanz gezeigt, als man zu Beginn der Saison vielleicht erwarten konnte. Die Jungs ziehen voll mit, arbeiten sehr konzentriert und mit viel Biss in den Trainingseinheiten. Einziger Wermutstropfen ist die Punkteausbeute: Die entspricht nicht ganz unseren Vorstellungen. Wir hatten uns gewünscht, etwas komfortabler in die Winterpause zu gehen.

FuPa: Wie fällt Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte des FV Erkner aus, insbesondere mit Blick auf die aktuelle Tabellenlage und die bisherige Punkteausbeute?

Norman Ehmig: Strukturell hat der Verein seit meinem Amtsantritt enorme Fortschritte gemacht. Der Wille zur Weiterentwicklung ist im gesamten Verein deutlich spürbar. Viele Prozesse wurden angestoßen und verbessert - manches braucht Zeit, anderes geht schneller, aber insgesamt ist die Richtung absolut positiv, das gehört zum organischen Wachstum dazu. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Sportlich war unser größtes Problem, dass wir selten mit der gleichen Startelf spielen konnten. Das hatte verschiedene Gründe, besonders ärgerlich waren dabei unnötige Karten und daraus resultierende Sperren. Das ist ein Punkt, an dem wir definitiv smarter werden müssen.

FuPa: Wo sehen Sie die Hauptgründe dafür, dass es in der Hinrunde nicht wie erhofft gelaufen ist – eher im sportlichen Bereich oder auch in strukturellen Themen?

FuPa: Welche Spiele oder Phasen der ersten Saisonhälfte haben dennoch gezeigt, dass mehr Potenzial in der Mannschaft steckt, als es der Tabellenplatz vermuten lässt?

Norman Ehmig: Wir hatten eine Phase von fünf bis sechs Spielen, in der wir sehr konstant aufgetreten sind. Nach der Vorbereitung war das so nicht unbedingt zu erwarten, aber die Mannschaft hat dort ihr Potenzial klar gezeigt und auch gegen die Schwergewichte der Liga gute Ergebnisse erzielt. Der nächste Entwicklungsschritt muss sein, dass wir solche Spiele noch häufiger auf unsere Seite ziehen. Als junges Team agieren wir gegen sehr erfahrene Mannschaften teilweise noch etwas zurückhaltend, aber auch da sind wir auf einem guten Weg.

FuPa: Wie bewerten Sie die Entwicklung der Mannschaft in Offensive und Defensive und wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?

Norman Ehmig: Defensiv haben wir im Vergleich zur vergangenen Saison einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Das liegt sowohl an unserem verbesserten Defensivverhalten als auch an einer besseren Besetzung und Ausführung auf den einzelnen Positionen. Rechnet man die beiden sehr schwachen Spiele gegen Wernsdorf und Guben heraus, in denen wir insgesamt 14 Gegentore kassiert haben, können wir mit der Defensive durchaus zufrieden sein. Offensiv hingegen sehen wir noch deutlich Luft nach oben. Uns fehlt oft die letzte Konsequenz, die Kaltschnäuzigkeit und der unbedingte Wille im letzten Drittel. Da müssen wir mutiger auftreten und mit mehr Überzeugung und Selbstverständnis agieren. 16 erzielte Tore sind schlichtweg zu wenig.

FuPa: Welche positiven Erkenntnisse nehmen Sie aus der Hinrunde mit, auf denen Sie in der Rückrunde aufbauen wollen?

Norman Ehmig: Die Mannschaft macht einfach Spaß. Wir haben eine sehr gute Mischung aus Erkneraner Jungs und Spielern, die sich bewusst unserem Weg angeschlossen haben. Das merkt man sowohl in der Kabine als auch im täglichen Umgang miteinander. Diese Struktur und das starke Zwischenmenschliche gilt es zu erhalten. Wenn die Jungs weiter zusammenwachsen, wird der FV Erkner in Zukunft sehr viel Freude an dieser Mannschaft haben.

FuPa: Wann startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte?

Norman Ehmig: Der offizielle Trainingsauftakt war für den 27.01. angesetzt. Die Jungs hatten zuvor bereits einen individuellen Laufplan und wir haben mit einigen Halleneinheiten sowie unserem eigenen Turnier schon erste Ballpraxis gesammelt.

FuPa: Welche Testspiele sind für die Wintervorbereitung geplant – können Sie bereits Angaben zu Tag, Uhrzeit und Gegner machen?

Norman Ehmig: Das Spiel am 30.01. ist leider der Witterung zum Opfer gefallen. Wir hoffen, am 08.02. gegen Basdorf testen zu können, wobei das aktuell noch unsicher ist. Darüber hinaus sind Testspiele gegen den FSV Bernau und Borussia Brandenburg geplant. Wir wollen gezielt an unserem Spiel mit dem Ball arbeiten und haben uns deshalb bewusst für Gegner entschieden, die nicht – wie in der Sommervorbereitung – klassenhöher spielen.

FuPa: Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen Sie in der Vorbereitung, um die Mannschaft für die Rückrunde neu auszurichten und stabiler zu machen?

Norman Ehmig: Unser Ziel ist es, offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln, ohne dabei defensiv an Stabilität zu verlieren. Zudem wollen wir phasenweise mehr Kontrolle über das Spiel bekommen und mit dem Ball mutiger agieren. Gerade gegen Gegner aus unserer Tabellenregion möchten wir häufiger versuchen, das Spiel selbst zu bestimmen.

FuPa: Sind in der Winterpause Veränderungen im Kader vorgesehen – gibt es Zu- oder Abgänge oder Überlegungen, neue Impulse zu setzen?

Norman Ehmig: Mit Leando Schulz haben wir einen Abgang zu verzeichnen. Aufgrund seiner persönlichen Situation möchte er kürzere Wege haben und gern mit seinen Freunden zusammenspielen. Weitere Abgänge wird es voraussichtlich nur in Richtung unserer zweiten Mannschaft geben, da wir den Kader insgesamt etwas verkleinern wollen. Mit Niclas Mertins konnten wir einen weiteren Erkneraner Jungen zurückholen können, der zuletzt in der Brandenburgliga für Schöneiche gespielt hat. Ebenfalls von Germania Schöneiche kommt Eric Schulze zu uns. Er kehrt nach einer längeren Verletzung zurück und möchte bei uns wieder zu alter Stärke finden. Zusätzlich stößt mit Karl Pawlik ein junger, ambitionierter Spieler aus dem Oberliga-Kader von Sparta Lichtenberg dazu. Er hat vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt und soll uns insbesondere offensiv neue Impulse geben. Ein weiterer Neuzugang ist noch in Planung, aber aktuell noch nicht spruchreif.

FuPa: Mit welchem sportlichen Ziel geht der FV Erkner in die zweite Saisonhälfte und was würde für Sie trotz der Ausgangslage einen erfolgreichen Rückrundenverlauf ausmachen?

Norman Ehmig: Unser Anspruch ist es, uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln – sowohl sportlich innerhalb der Mannschaft als auch messbar in den Tabellenstatistiken. Konkret bedeutet das: mehr Punkte, mehr eigene Tore und weniger Gegentore als in der Hinrunde. Wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, wäre das ein starkes Signal und die Bestätigung für die hervorragende Arbeit aller Beteiligten - auf und neben dem Platz.