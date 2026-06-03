16 Tore im Mai! Berger sichert sich die Torjägerkrone

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In den Kreisklassen der Zugspitze sorgten die Torjäger einmal mehr für teils unglaubliche Ausbeuten. An die Spitze setzte sich Marcel Berger vom SC Schöngeising (Kreisklasse Zugspitze Gruppe 1). Mit 40 Treffern in 24 Spielen dominierte er die Liga klar, darunter allein 16 Tore im Mai – eine absolute Ausnahmeserie.
Auf Rang zwei folgt Dennis Greis vom TSV Finning (Gruppe 4) mit 31 Saisontoren. Besonders bemerkenswert: Greis erzielte fast die Hälfte aller Teamtore seines Teams (63 insgesamt) und war damit klarer Offensivmotor seiner Mannschaft.
Den dritten Platz teilen sich gleich zwei Spieler mit jeweils 29 Treffern: Andreas Eder vom TSV Otterfing (Gruppe 2), der mit seinem Team die Aufstiegsrelegation erreichte, sowie Maximilian Scheidl von der SpVgg Wildenroth (Gruppe 1), der im Mai noch einmal sechs Treffer nachlegte.
1. Marcel Berger, SC Schöngeising, KK Zugspitze Gruppe 1: 40 Tore
2. Dennis Greis, TSV Finning, KK Zugspitze Gruppe 4: 31 Tore
3. Andreas Eder, TSV Otterfing, KK Zugspitze Gruppe 2: 29 Tore
3. Maximilian Scheidl, SpVgg Wildenroth, KK Zugspitze Gruppe 1: 29 Tore
5. Vincent Nitsch, SG Starnberg/Söcking, KK Zugspitze Gruppe 3: 24 Tore
6. Denny Krämer, (SG 1) Antdorf/Iffeldorf, KK Zugspitze Gruppe 3: 23 Tore
7. Santiago Ghigani, SC Fürstenfeldbruck, KK Zugspitze Gruppe 1: 22 Tore
8. Fabian Schwarz, TSV Hohenpeißenberg, KK Zugspitze Gruppe 4: 21 Tore
9. Philipp Ropers, MTV Dießen, KK Zugspitze Gruppe 4: 20 Tore
10. Franz Huber, FC Real Kreuth, KK Zugspitze Gruppe 2: 19 Tore
und zwei weitere Spieler mit 19 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!