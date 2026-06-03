16 Tore im Mai! Berger sichert sich die Torjägerkrone

Marcel Berger dominierte die Kreisklassen Zugspitze. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In den Kreisklassen der Zugspitze sorgten die Torjäger einmal mehr für teils unglaubliche Ausbeuten. An die Spitze setzte sich Marcel Berger vom SC Schöngeising (Kreisklasse Zugspitze Gruppe 1). Mit 40 Treffern in 24 Spielen dominierte er die Liga klar, darunter allein 16 Tore im Mai – eine absolute Ausnahmeserie.

Auf Rang zwei folgt Dennis Greis vom TSV Finning (Gruppe 4) mit 31 Saisontoren. Besonders bemerkenswert: Greis erzielte fast die Hälfte aller Teamtore seines Teams (63 insgesamt) und war damit klarer Offensivmotor seiner Mannschaft.