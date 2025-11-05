16 Tore – Ex-Regionalliga-Kicker Bauer übernimmt Kreisliga-Führung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Innerhalb nur weniger Wochen hat sich im Kampf um das ERDINGER Bier in den beiden Kreisligen Donau/Isar einiges getan. Inzwischen zieht Maximilian Bauer einsam seine Kreise an der Spitze. Das ist das Fazit aus den Spieltagen im Oktober.
Der 32-Jährige vom SC Moosen/Vils kam zuletzt in der Kreisliga 2 so richtig in Fahrt. Der Stürmer, der schon mal höher gespielt hat, genauer gesagt in der Regionalliga Bayern, knipste im Oktober in vier Spielen satte achtmal - in zwei Spielen davon gelang ihm sogar ein Dreierpack.
Den Schwung nahm der Spielertrainer auch in den November mit. Im ersten Spiel im neuen Monat erzielte er beim 3:0-Sieg alle Treffer und überholte damit alle in der Torjägerliste.
Dahinter lauern, mittlerweile jedoch mit deutlichem Abstand, zwei Torjäger aus der Kreisliga 1. Beide stehen bei je zehn Buden.
Admir Music gelang in den zurückliegenden vier Wochen nur in zwei von vier Spielen für den FC Hitzhofen/Oberzell etwas Zählbares - dafür aber jeweils gleich richtig. Am Monatsanfang netzte er viermal, am -Ende dreimal.
Noch besser ist die Quote von Matthias Weinzierl. Dem 23-Jährigen glückten in neun Spielen für den SV Hundszell schon zehn Treffer. Der Weg zum flüssigen Gold ist jedoch noch weit, ebenso der zu seiner letztjährigen Bestmarke von 22 Buden. Seine aktuelle Quote ist jedoch vielversprechend. In vier Spielen im Oktober traf er viermal.
1. Maximilian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisliga Donau/Isar 2: 16 Tore
2. Admir Music, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga Donau/Isar 1: 10 Tore
2. Matthias Weinzierl, SV Hundszell, Kreisliga Donau/Isar 1: 10 Tore
4. Samuel Schmid, VfB Eichstätt II, Kreisliga Donau/Isar 1: 9 Tore
4. Lorenz Schwaiger, TSV Lichtenau, Kreisliga Donau/Isar 1: 9 Tore
6. Georg Reiter, FC Lengdorf, Kreisliga Donau/Isar 1: 8 Tore
7. Leon Sedlmair, TSV Hohenwart, Kreisliga Donau/Isar 1: 7 Tore
7. Philip Wolfsfellner, SV Menning, Kreisliga Donau/Isar 1: 7 Tore - und fünf weitere Spieler mit sieben Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
