16 Tore – Ex-Regionalliga-Kicker Bauer übernimmt Kreisliga-Führung

Viel hat sich in den Kreisligen Donau/Isar getan. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Innerhalb nur weniger Wochen hat sich im Kampf um das ERDINGER Bier in den beiden Kreisligen Donau/Isar einiges getan. Inzwischen zieht Maximilian Bauer einsam seine Kreise an der Spitze. Das ist das Fazit aus den Spieltagen im Oktober. Der 32-Jährige vom SC Moosen/Vils kam zuletzt in der Kreisliga 2 so richtig in Fahrt. Der Stürmer, der schon mal höher gespielt hat, genauer gesagt in der Regionalliga Bayern, knipste im Oktober in vier Spielen satte achtmal - in zwei Spielen davon gelang ihm sogar ein Dreierpack.

Den Schwung nahm der Spielertrainer auch in den November mit. Im ersten Spiel im neuen Monat erzielte er beim 3:0-Sieg alle Treffer und überholte damit alle in der Torjägerliste. Dahinter lauern, mittlerweile jedoch mit deutlichem Abstand, zwei Torjäger aus der Kreisliga 1. Beide stehen bei je zehn Buden.