16 Spieler meldeten sich ab: »So noch nicht erlebt«

Dass eine Partie in der Regionalliga Bayern wegen erkrankten Spielern erst verlegt, dann abgesagt und schlussendlich neu terminiert wird, das gibt`s auch nicht alle Tage. Deshalb sorgten die Vorgängen rund um die Partie der Viktoria aus Aschaffenburg gegen die DJK Vilzing für einiges an Aufsehen. Am morgigen Mittwoch wird nun die Partie nachgeholt. Ist die Krankheitswelle bei der Viktoria abgeebbt? Wie ist die Lage am Schönbusch?



Es war sehr übersichtlich vergangene Woche auf dem Trainingsplatz am Schönbusch. "16 Spieler hatten sich zwischenzeitlich krankheitsbedingt bei Cheftrainer Damir Agovic abgemeldet, der in der zurückliegenden Woche nur ein stark eingeschränktes und improvisiertes Trainingsprogramm absolvieren konnte", schreibt die Viktoria auf ihrer Homepage.

Am Mittwochabend wird es aber wieder ernst für die Aschaffenburger. Agovic erläutert im Vorfeld der für beide Seiten sehr wichtigen Partie: "Wir haben am Montagabend die erste Einheit seit einer Woche absolvieren können, in der zwölf Feldspieler und zwei Torhüter auf dem Platz waren. Das war vorher so nicht möglich und ist natürlich eine schwierige Situation, die ich so in meiner Laufbahn auch noch nicht erlebt hatte. Trotzdem wollen wir am Mittwoch unter den gegebenen Umständen das Beste herausholen und selbstbewusst ins erste Heimspiel des neuen Jahres gehen, auf das wir lange gewartet haben und auf das wir uns sehr freuen."