16 Spieler haben beim FC Unterföhring bereits verlängert

Andreas Faber kann auch in der neuen Saison auf seinen Kader bauen. – Foto: Sven Leifer

Mit dem Tabellendritten Unterhaching II trifft man diesmal einen angeschlagenen Gegner, der mit drei Niederlagen in den jüngsten vier Spielen die Aufstiegshoffnungen schon fast verspielt hat. Die Chancen auf den Relegationsplatz zwei sind eher theoretischer Natur als real. Für Faber, der seit jeher die SpVgg Unterhaching sehr mag und den Präsidenten Manfred Schwabl („Wahnsinn, was er dort aus den finanziellen Möglichkeiten macht“) extrem schätzt, ist die Partie gegen die Zweitvertretung des Regionalligisten nichts Besonderes.

Wenn in der Tabelle nach oben und nach unten nicht mehr viel geht, dann muss man eigene Ziele setzen. Für Andreas Faber, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Unterföhring , sind das 50 Punkte „und dann war die Saison in Ordnung – mehr aber auch nicht“. Vor dem Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching II (Sonntag, 14 Uhr, Sportpark Neuried) ist die Punktzahl nur noch drin, wenn man die letzten fünf Saisonspiele gewinnt. „Solange es rechnerisch erreichbar ist, bleibt das Ziel bestehen“, sagt Faber.

FC-Unterföhring-Spieler Meiner trifft auf Ex-Verein

Besonders wäre die Partie für den im Winter nach Unterföhring gewechselten Jona Meiner. Im Hinspiel trug er das Hachinger Trikot und diesmal ist er noch verletzt. In den nächsten Wochen wird sich dann der weitere Lebensweg des Top-Verteidigers entscheiden. Jona Meiner zieht dann entweder zum Studieren auf das College nach Amerika oder er bleibt dem Großraum München und damit auch dem FC Unterföhring erhalten.

Sportlich können die Unterföhringer Spiele wie das am Sonntag nutzen, um neue Sachen einzustudieren und damit eine Basis für die nächste Saison zu erarbeiten. In den vergangenen Wochen verteidigten sie mit einer Dreierkette und Andreas Faber zieht das Fazit, in der Formation für die Gegner auch nicht mehr zugelassen zu haben. In Unterföhring bedeutet FCU-Fußball ja Offensive und Rasenparty mit dem eher gerade noch vertretbaren Risiko defensiv. In der Hinsicht könnte man bei der Sommervorbereitung schon auf einer spannenden Basis aufbauen, nachdem bereits 16 Männer des aktuellen Kaders verlängert haben. (nb)