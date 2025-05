16. Sieg in Folge: Ascher und Schwaig überrollen Bruckmühl

Mit einem klaren 5:1 (0:0) siegte der FC Schwaig am Samstagnachmittag beim bereits als Absteiger feststehenden Landesliga-Schlusslicht SV Bruckmühl und gewann so sein insgesamt 16. Spiel in Folge.

Torloser erster Durchgang

Nur wenige Minuten später war es wieder Ascher, der einen Freistoß aus 18 Metern flach an der Mauer vorbei ins Bruckmühler Torwarteck jagte. Keeper Torwart Manuel Aigner reagierte aber glänzend und drehte die Kugel gerade noch um den rechten Pfosten.

Bruckmühl hatte kurz vor dem Seitenwechsel mit einem Schuss aus 16 Metern die erste gefährliche Aktion, aber Torwart Strunk war auf dem Posten. „Ich war mit der ersten Hälfte überhaupt nicht zufrieden und das habe ich in der Halbzeitpause auch klar angesprochen. Wir wollten immer etwas Besonderes machen und haben nicht wie sonst geradlinig und einfach gespielt. Das hat die Mannschaft in der zweiten Hälfte dann viel besser gemacht“, so Trainer Donbeck nach dem Spiel.

In der 51. Minute gingen die Gäste mit 1:0 Toren in Führung. Tim Schels zirkelte einen Freistoß von der rechten Seite auf den Kopf von Sebastian Hofmaier, doch Bruckmühls Albin Krasnic lenkte beim Abwehrversuch die Kugel ins eigene Netz. Aber die Freude der Gäste währte nicht lange, denn gerade einmal vier Minuten später glichen die Gastgeber zum 1:1 aus. Nach einem Schwaiger Ballverlust im Mittelfeld ging es ganz schnell: Bruckmühl spielte sich auf der linken Seite durch, Lennard Schweder legte den Ball perfekt in den Rücken der Abwehr auf Patrick Kunze, der aus acht Metern Entfernung einschob.

Ascher ballert sich an die Spitze

Aber Schwaig ließ sich jetzt nicht mehr aufhalten und schnürte die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. Nach einer Ecke von der rechten Seite kam Ascher an den Ball und erzielte aus sieben Metern Entfernung das 2:1. Schwaigs Mittelstürmer und Kapitän lief nun heiß. Nach einem schönen Schuss von Vincent Sommer, den Torwart Aigner gerade noch abwehren konnte, war er zur Stelle und schob zum 3:1 ein.

Aber damit nicht genug: Die Ascher-Festspiele gingen nahtlos weiter. Nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Arnel Fazlic löste sich Ascher im idealen Moment und jagte die Kugel aus spitzem Winkel ins linke untere Toreck. Den Viererpack perfekt machte Ascher in der 88. Minute. Nach schönem Pass in die Spitze von Sommer umkurvte er Torwart Aigner und wurde von diesem im Strafraum zu Fall gebracht. Die souveräne Schiedsrichterin Lena Holland entschied sofort auf Strafstoß, den der Gefoulte selbst zum 5:1-Endstand verwandelte. Damit übernahm Ascher zwei Spieltage vor Schluss mit seinem 30. Saisontreffer die Führung in der Torschützenliste vor Srdan Ivkovic (TuS Geretsried/29 Treffer).