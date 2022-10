– Foto: Sascha Köppen

16 sichert sich wichtigen Dreier 3:1-Heimsieg gegen SV Kosova

Lange zittern musste Spielverein 16 beim am Ende verdienten Heimsieg gegen den SV Kosova. Die Stimmen zum Spiel:

"Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht im Spiel. Dementsprechend ging Kosova verdient mit 1:0 in die Kabine. Nachdem Wechsel ein ganz anderer Auftritt meiner Mannschaft, die sich mit einem Doppelschlag zurück ins Spiel brachten. Am Tagesende ein auf Grund der zweiten Halbzeit verdienter Sieg,“sagte uns Rüdiger Heidt (SV 16).