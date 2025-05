1:6-Schlappe zum Saisonausklang

SV Heimstetten leistet sich in Landsberg viele gravierende Fehler

Auch im letzten Spiel dieses Bayernligajahres beim TSV Landsberg ist der SV Heimstetten – wie so oft in Auswärtspartien in dieser Saison – von einem rätselhaften Reisefieber heimgesucht worden. Dessen Symptome sind, erstens, individuelle Schnitzer, zweitens, gravierende Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft. Und vor allem drittens: eine Abwehr, die löchriger ist als jeder Emmentaler.

Jenes Reisefieber und dessen Auswirkungen haben zur Folge, dass sich der SVH mit einer deftigen 1:6-Packung aus einer Saison verabschiedet, in der er zu Hause viel Spektakel gezeigt, in der Fremde jedoch fast genauso viele Debakel erlebt hat. Würde nur die Auswärtstabelle zählen, so wäre Heimstetten jetzt abgestiegen – mit gerade mal zwei Siegen in 16 Partien. Doch weil der Vizemeister der Vorsaison im eigenen Sportpark zehn von 16 Duellen gewonnen hat (und dabei satte 53 Tore erzielte), beendet er diese Spielzeit auf dem zehnten Tabellenrang.

„Wir haben heute leider die erste Halbzeit verpennt“, kritisiert SVH-Coach Roman Langer, für den der Auftritt in Landsberg das vorerst letzte Spiel auf der Trainerbank war. Wie berichtet gibt er seinen Posten im Sommer an die bisherige Assistentin Sarah Romert ab. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, räumt Langer mit Blick auf den ersten Durchgang ein. „Außerdem war es viel zu einfach, gegen uns Tore zu schießen.“

Genau das tut Landsberg erstmals schon nach weniger als 60 Sekunden – in Person von Maximilian Seemüller, der gleich drei umstehende Heimstettner narrt und die Kugel zum 0:1 einköpft. Nach zwei weiteren Treffern von Oliver Prenka geht es mit einem 0:3-Rückstand aus Sicht der Gäste in die Halbzeitpause. In der Kabine habe sich seine Mannschaft dann vorgenommen, „in der zweiten Hälfte schon noch mal anders aufzutreten”, sagt Roman Langer.

Dies sei bis zu einem gewissen Grad auch gelungen, findet der Coach: „Nach der Pause waren wir deutlich besser.“ Allein die Heimstettner Defensive bleibt anfällig wie eh und je – auch nach dem 1:3-Anschlusstor von Filip Vnuk (65.), für den es ebenso wie für die scheidenden Luca Mauerer, Pirmin Lindner, Reza Sakhi Zada und Robert Manole der letzte Auftritt im SVH-Trikot ist.

Und so fangen sich die Heimstettner nach ihrem Ehrentreffer noch drei weitere Gegentore ein – durch Kilian Pittrich, Maximilan Berwein und Benedikt Auburger, der sechs Minuten vor dem Abpfiff die letzte Bude des Tages zum 1:6-Endstand markiert. „Es war ein klassisches SVH-Spiel mit viel Spektakel“, resümiert Trainer Roman Langer. „Nur leider sind die Tore diesmal auf unserer Seite gefallen.“

TSV Landsberg – SV Heimstetten 6:1 (3:0) SVH: Knauf (63. Poyda), Cavadias, Günzel (46. Steimel), Ezeala (51. Heigl), Gebhart, Mauerer (73. Lindner), Vnuk, Müller, Riglewski, Nauen (46. Roßbach), Celik. Tore: 1:0 Seemüller (1.), 2:0 Prenka (16.), 3:0 Prenka (34.), 3:1 Vnuk (65.), 4:1 Pittrich (66.), 5:1 Berwein (78.), 6:1 Auburger (84.). Schiedsrichter: Alexander Petzke (BSC Surheim). Zuschauer: 210