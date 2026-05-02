1:6: RWE geht in Stuttgart unter und muss um den Aufstieg bangen

Ein Tag zum Vergessen für RWE. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit zwei Niederlagen im Gepäck durfte Rot-Weiss Essen ohnehin nicht mit viel Selbstvertrauen ins Schwabenland reisen. Doch was gegen den VfB Stuttgart II passierte, war in dieser Form dann doch nicht abzusehen. Insbesondere nach einer desolaten zweiten Hälfte fing sich der nominelle Aufstiegskandidat eine 1:6-Pleite.

Nach dem Seitenwechsel brach Essen komplett auseinander. Ein schneller Konter brachte das 3:0 durch Jeremy Arevalo, der Jakob Golz umkurvte und einschob (56.). Nur wenig später nutzte Mohamed Sankoh einen katastrophalen Rückpass zum 4:0 (61.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden.

Bereits im ersten Durchgang legten die Gastgeber den Grundstein für den Kantersieg. Essen begann zwar engagiert, kam aber kaum in gefährliche Räume. Stuttgart agierte kompakt und schlug dann eiskalt zu. Nach einem Foul von Ruben Reisig verwandelte Nicolas Sessa den fälligen Strafstoß zur Führung (24.). Kurz vor der Pause erhöhte erneut Sessa mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel auf 2:0 (45.+1).

Stuttgart beließ allerdings den Fuß auf dem Gaspedal. Arevalo traf nach einem weiteren Konter zum 5:0 (78.) und setzte kurz darauf mit einem Solo über das halbe Feld sogar noch einen drauf (81.). Der Stürmer schnürte damit einen beeindruckenden Dreierpack.

Essen fand über die gesamte Spielzeit kaum Lösungen gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. Ein Pfostentreffer von Jose-Enrique Rios Alonso (85.) passte ins Bild eines gebrauchten Tages. Erst in der Nachspielzeit gelang Jaka Cuber Potocnik nach Vorarbeit von Kelsey Owusu zumindest noch der Ehrentreffer (90.+3).

Mit der klaren Niederlage kassiert Rot-Weiss Essen die dritte Pleite in Serie und verliert im Aufstiegsrennen weiter an Boden, während der VfB Stuttgart II ein echtes Ausrufezeichen setzt.

VfB Stuttgart II – Rot-Weiss Essen 6:1

VfB Stuttgart II: Jerik von der Felsen, Maximilian Herwerth, Leny Meyer (81. Abdenego Nankishi), Alexander Groiß (29. Tim Köhler), Nicolas Sessa, Christopher Olivier, Mirza Catovic, Julian Lüers (59. Yanik Spalt), Noah Darvich, Justin Diehl (59. Mohamed Sankoh), Jeremy Arevalo (81. Paulo Fritschi) - Trainer: Nico Willig

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Michael Schultz, Michael Kostka (46. Nils Kaiser), Jannik Hofmann (85. Tobias Kraulich), Ruben Reisig (73. Danny Schmidt), Torben Müsel, Kaito Mizuta (73. Kelsey Owusu), Marek Janssen, Marvin Obuz (46. Jaka Cuber Potocnik) - Trainer: Uwe Koschinat

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen)

Tore: 1:0 Nicolas Sessa (24. Foulelfmeter), 2:0 Nicolas Sessa (45.+1), 3:0 Jeremy Arevalo (56.), 4:0 Mohamed Sankoh (61.), 5:0 Jeremy Arevalo (78.), 6:0 Jeremy Arevalo (81.), 6:1 Jaka Cuber Potocnik (90.+3)