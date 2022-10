1:6 nach Führung: Nur kurz kann Unterpfaffenhofen den Favoriten ärgern „Wir haben sie einfach zu den Treffern eingeladen“

Die Luft wird dünner für den SC Unterpfaffenhofen. Gegen den Tabellendritten Bad Heilbrunn setzte es die nächste Niederlage.

Germering – Nach dem 0:5 unter der Woche gegen den TSV Großhadern mussten die Upfer Buam mit einer 1:6-Pleite im Gepäck die Rückreise vom Tabellendritten Bad Heilbrunn antreten. „Ich will jetzt nicht behaupten, dass Heilbrunn unbedingt stärker war, aber wir haben sie einfach zu den Treffern eingeladen“, meinte SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Solche gravierenden Leichtsinnsfehler, wie wir sie uns leisten, werden halt postwendend bestraft“.

Dabei fing es für den SCU gut an. Nach knapp 20 Minuten gingen die Gäste durch Kevin Jurinek mit 1:0 in Führung. Bereits fünf Minuten später fiel allerdings der 1:1-Ausgleich, der recht unglücklich aus Sicht der Upfer Buam zustande kam. Nach einem Pressschlag fiel der Ball Maximilian Schnitzlbaumer vor die Füße, der keine Mühe hatte, den Ball im SCU-Kasten unterzubringen. „Bei uns ging anschließend der Zugriff zum Spiel mehr und mehr verloren“, stellte Kapfer fest. „Jeder Ball in die Spitze kam postwendend zurück. Das war auf Dauer nicht zu verteidigen.“

Die 2:1-Führung für Heilbrumm war eine Dublette des Ausgleichstreffers. Erneut kam Heilbrunn durch einen Pressschlag ans Leder, und Benedikt Specker brachte den Tabellendritten in Führung. Die Vorentscheidung fiel, als kurz nach dem Wiederanpfiff ein Freistoß aus 30 Metern in den SCU-Strafraum segelte und Andre Tiedt per Kopf das 3:1 erzielte. Ein Fehlpass von Sandro Perez führte letztlich zum nächsten Treffer für Heilbrunn durch Anton Krinner. Unter kräftiger Mithilfe von SCU-Keeper Thomas Lehenmeier, der bei einer Abwehr den Ball auf Mitspieler Steffen Kind schoss und Sebastian Ammer erzielte das 5:1. Der Torschütze durfte fünf Minuten später gleich nochmals jubelnd abdrehen, als er zum Endstand von 6:1 für Heilbrunn traf. Am Ende war es ein verdienter Sieg für den Tabellendritten, der vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausfiel. (Dieter Metzler)