1:6-Klatsche: Dillingens Verständnisprobleme mit der Nord-Staffel

Für Dillingens Vorsitzenden Christoph Nowak war nur die Höhe der Niederlage überraschend, nicht unbedingt die Tatsache: "Zu viele unserer eigentlichen Leistungsträger laufen inbesondere aufgrund ihrer Urlaubsplanung der Form hinterher. Diese Probleme schleppen wir ja traditionell Saison für Saison mit, die deshalb meistens für uns schon verkorkst ist, bevor sie richtig angefangen hat. Zudem hat mich in dieser Englischen Woche bei der einzigen Einheit die eine oder andere Trainingsabsenz extremst geärgert. Auch in dieser Spielzeit wird es so für uns aller Voraussicht nach wieder nur gegen den Abstieg gehen, wobei ich dieses Mal eher pessimistisch bin, weil wir in der Kreisliga West am Ende noch einiges mit unserer individuellen und spielerischen Qualität geraderücken konnten, was sich im Norden, das kann man jetzt schon sagen, gegen die zahlreichen zweikampfstarken Teams viel schwieriger gestaltet."

Trotz gutem Beginn und einer etwa halbstündigen spielerischen Überlegenheit inklusive Führung handelte sich die SSV Dillingen im Nachholmatch des zweiten Spieltags bei der SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf am Tag der Deutschen Einheit eine deftige 1:6-Klatsche ein. Diese hatte man sich diese insbesondere aufgrund einer unterirdischen zweiten Halbzeit, in der man nicht nur wie ein potenzieller Absteiger, sondern teilweise gar wie eine Hobbytruppe agierte, auch redlich verdient.

Das Duell der Tabellennachbarn begann munter, Dillingens Spielertrainer Alexander Kinder scheiterte bereits in Spielminute eins am Pfosten. Besser machte es auf seine Vorlage hin fünf Minuten später Adonis Isufi, der aus kurzer Distanz traf - 0:1! Zuvor hatte SSV-Keeper Michael Wagner gegen den freistehenden Marco Prestle grandios pariert (5.). Wieder einmal versäumten es die Kreisstädter aber, eine spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen, sodass die Gastgeber irgendwann Lunte rochen und das Spiel drehten. Der Knackpunkt des gesamten Spiels war für den restlos bedienten Nowak zweifelsohne nach rund einer halben Stunde zu verzeichnen, als die SSV bei eigenem Eckstoß ohne Not ihren Abwehrchef Alban Nuraj in den gegnerischen Strafraum beorderte und prompt in einen brandgefährlichen, noch aber folgenlosen Konter lief: "Hunderte Male habe ich ihnen schon gesagt, dass ich genau das nicht, sondern gerade bei eigenem Vorsprung eine Überzahlabsicherung haben will, sie lernen es einfach nicht", konnte und wollte sich der Gästechef gar nicht mehr beruhigen. Durch die unverhoffte Großchance aufgeweckt, witterte die SG nun Morgenluft und glich alsbald aus: Stefan Falch versenkte die Maßflanke von Michael Fritz per Kopf unhaltbar zum Ausgleich (32.), mit dem es auch in die Pause ging.

Ebermergens Keeper Jonas Bonn fischte nach 52 Spielminuten ein Geschoss von SSV-Spielertrainer Dominik Riedinger sehenswert aus dem Winkel, dies war aber auch mehr oder weniger die letzte gefährliche Aktion einer in allen Belangen enttäuschenden Dillinger Offensivabteilung, bevor das Unheil seinen Lauf nahm: Erneut Michael Fritz setzte Marco Rühl in Szene, der die Gastgeber erstmals in Führung brachte (54.). Jener Rühl bereitete dann sechs Minuten später das vorentscheidende 3:1 durch Prestle vor. Die SSV bewies danach eindrucksvoll, dass sie die körperliche Attitüde der Kreisliga Nord noch nicht verstanden hatte, denn anstatt das Ergebnis angesichts der drohenden Niederlage in Grenzen zu halten, zockte man sich mit einer katastrophalen Spieleröffnung nach der anderen ins Debakel: Erneut Marco Rühl (74./Vorlage Stefan Falch), Stefan Falch (83./Assist Colin Schmidt) und der eingewechselte Christian Funk (85./Vorlage Marco Rühl) erhöhten auf den 6:1-Endstand und sorgten somit in Ebermergen endgültig für die richtige Feiertagsstimmung.