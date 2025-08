16-jähriges Talent erhält Vertrag beim Regionalligisten

In den vergangenen Jahren hat unser Talent, Ardahan Yilmaz, im Nachwuchs und in den Talente-Trainings-Einheiten stetig auf sich aufmerksam gemacht. Folgerichtig entschied sich das Trainerteam der 1. Mannschaft, Ardahan in die Saisonvorbereitung mit zu integrieren.

Am 1. Spieltag gegen Carl-Zeiss Jena durfte der noch 16-jährige Offensivspieler seine ersten Minuten im KarLi und in der Regionalliga Nordost feiern und damit Geschichte schreiben. Schon vor dem Einsatz einigten sich der SV Babelsberg 03 und die Familie Yilmaz gemeinsam auf einen langfristigen und gemeinsamen Weg in Babelsberg.

Das junge Talent soll bedacht und mit Plan an den Männerbereich herangeführt werden und seine Erfahrungen machen. Neben Einsatzzeiten in der U19, wird Arda weiterhin in der 1.Mannschaft mit trainieren und sich immer für einen Kaderplatz in unserer 1. Mannschaft beweisen. Der Verein stattet das Nachwuchstalent mit einem langfristigen Plan bis 2028 aus.