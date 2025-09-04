16-Jähriger nach Regionalliga-Debüt im Champions-League-Kader des FC Bayern

Beim FC Bayern sollen einige Talente eine Chance bei den Profis erhalten. Eines von ihnen darf sich womöglich bald in der Champions-League beweisen.

München – Schafft nach Lennart Karl das nächste Talent den Sprung zu den Profis des FC Bayern München ? Cassiano Kiala ist die neue Innenverteidiger-Hoffnung beim Rekordmeister. Bei den Profis lief der 16-Jährige in der Saisonvorbereitung bereits gegen Olympique Lyon (2:1) und Tottenham Hotspur (4:0) auf. Auch für die Klub-Weltmeisterschaft in den USA stand der deutsche Juniorennationalspieler im Profi-Kader. Doch wer ist der Verteidiger?

Kiala wechselte im Sommer 2024 ablösefrei aus der Jugendabteilung von Hertha BSC nach München. Dort lief er in der vergangenen Spielzeit für die U17 der Roten auf. Obwohl er dort zu den jüngeren Spielern zählte, übernahm der 16-Jährige am Campus sofort Führungsverantwortung.

Dies blieb auch Holger Seitz, dem Trainer der U23 des FC Bayern, nicht verborgen. In der Regionalliga-Partie gegen die SpVgg Bayreuth (2:2) feierte Kiala sein Pflichtspiel-Debüt im Herrenbereich. Ohne vorherige Regionalliga-Erfahrung stand das Talent direkt in der Startformation und absolvierte die erste Halbzeit. Mit nur 16 Jahren, sieben Monaten und zwölf Tagen ist der Innenverteidiger nun der jüngste Debütant der Amateur-Mannschaft.

Statt Lennart Karl: Kiala im Champions-League-Kader des FC Bayern

Für die Partie im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden berief Bayern-Trainer Vincent Kompany Kiala dann auch den Spieltags-Kader der Profis. Zum Einsatz kam der 16-Jährige beim 3:2-Sieg aber vorerst noch nicht. Das nächste Highlight ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Am Donnerstag gab Kompany den Kader für die anstehende Champions League-Saison bekannt. Mit dabei war auch Innenverteidiger Kiala.

Die Nominierung Kialas zeigt, der Rekordmeister hält große Stücke auf sein Talent. Sollten sich die Bayern in der Ligaphase frühzeitig fürs Achtelfinale qualifizieren, könnten dem Jungprofi die ersten Minuten auf Champions-League-Niveau winken. Aufgrund des dünn besetzen Kaders der Münchner könnte Kiala dann durch Rotation als Back-Up von Jonathan Tah und Co auf dem Platz stehen. (ng)