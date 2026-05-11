 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

1:6 in Vahingen: Tabellenführer Botnang wird in Unterzahl vorgeführt

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Partien des 26. Spieltags in der Übersicht.

von Nicolas Bläse · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Der SV Vaihingen setzte mit dem 6:1 gegen Tabellenführer ASV Botnang das Ausrufezeichen des 26. Spieltags, während der SV Deckenpfronn durch das 3:0 gegen die zweite Mannschaft des TV Echterdingen nach Punkten mit Botnang gleichzog. Der TSV Jahn Büsnau blieb mit dem 3:0 gegen den TV Darmsheim im Aufstiegsrennen, die SpVgg Holzgerlingen feierte beim 6:1 gegen den VfL Oberjettingen einen klaren Auswärtssieg. Der SV Rohrau gewann das wichtige Kellerduell beim TSV Dagersheim 3:2, Croatia Stuttgart erkämpfte gegen den VfL Herrenberg ein 2:2. Der SV Bonlanden holte gegen den SV Nufringen nach 0:2 noch ein 2:2, zum Spiel TSV Musberg gegen die Spvgg 1897 Cannstatt wurden keine Ergebnis- und Tordaten übermittelt.

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Gestern, 15:00 Uhr
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
2
2
Abpfiff

Der SV Bonlanden hat gegen den SV Nufringen nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gerettet und steht mit 38 Punkten auf Rang acht. Tobias Tauber brachte den SV Nufringen in der 37. Minute mit 0:1 in Führung, Timo Tropsch erhöhte in der 58. Minute auf 0:2. Lukas Tschentscher verkürzte in der 78. Minute auf 1:2, ehe Dennis Adam in der 84. Minute den Ausgleich erzielte. Bonlanden blieb nach dem 5:2 gegen den VfL Oberjettingen ungeschlagen, während Nufringen mit nun 27 Punkten auf Rang 13 zwar einen wichtigen Zähler holte, den Sprung aus der gefährdeten Zone aber verpasste.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
1
6
Abpfiff

Die SpVgg Holzgerlingen hat beim Schlusslicht VfL Oberjettingen mit 6:1 gewonnen und sich mit 40 Punkten auf Rang sieben stabilisiert. Julius Hamm traf in der 30. Minute zum 0:1, Max Horn erhöhte in der 44. Minute auf 0:2, ehe Lucas Maser in der 45.+1 Minute auf 1:2 verkürzte. Nach der Pause wurde es deutlich: Niko Klein traf in der 52. Minute zum 1:3, Marco Quaranta in der 60. Minute zum 1:4, Julius Hamm in der 62. Minute zum 1:5 und Christopher Hatt in der 72. Minute zum 1:6. Holzgerlingen bestätigte damit das 6:3 gegen den TSV Dagersheim, während Oberjettingen nach dem 2:5 gegen Bonlanden erneut schwer unter die Räder kam und mit zwölf Punkten Letzter bleibt.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
6
1

Der SV Vaihingen hat den ASV Botnang mit 6:1 geschlagen und dem Tabellenführer einen heftigen Schlag versetzt, während Vaihingen mit 45 Punkten auf Rang vier kletterte. Nick Rudloff erzielte in der 32. Minute das 1:0, Rüchan Pehlivan erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, ehe ASV-Spieler Mirlind Kamberi in der 45. Minute die Rote Karte sah. Nach der Pause trafen Maximilian Eisentraut in der 47. Minute zum 3:0 und Itzak Sandoval in der 48. Minute zum 4:0, Louis Steinbach verkürzte in der 58. Minute auf 4:1, bevor Rüchan Pehlivan in der 72. Minute und Micha Müller in der 90.+3 Minute den Kantersieg vollendeten. Botnang bleibt mit 52 Punkten zwar Erster, ist nach dem 0:2-Sieg gegen Nufringen und dem 5:0 gegen Darmsheim aber brutal ausgebremst worden.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
3
0
Abpfiff

Der TSV Jahn Büsnau hat das Verfolgerduell gegen den TV Darmsheim klar mit 3:0 gewonnen und steht mit 49 Punkten weiter mitten im Aufstiegsrennen. Johannes Specht brachte Büsnau in der 13. Minute mit 1:0 in Führung, Omar Hafez Mohamed Aboulazm erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Noah Lindhorst setzte in der 90. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Büsnau reagierte damit stark auf das 2:3 beim VfL Herrenberg, während Darmsheim nach dem 2:2 gegen Vaihingen und dem 0:5 gegen Botnang weiter an Boden verliert und mit 44 Punkten auf Rang fünf steht.

Gestern, 15:30 Uhr
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
2
2
Abpfiff

Croatia Stuttgart hat gegen den VfL Herrenberg ein 2:2 geholt und bleibt mit 22 Punkten auf Rang 14 im Abstiegskampf. David Vukovic brachte Croatia in der 33. Minute mit 1:0 in Führung, Can Abalioglu glich nur zwei Minuten später in der 35. Minute zum 1:1 aus. Nenad Stevanovic erzielte in der 45. Minute das 2:1 für Croatia, ehe Steven Franguere in der 78. Minute den 2:2-Endstand herstellte. Croatia sammelte nach dem 2:6 gegen Cannstatt immerhin einen Punkt, während Herrenberg nach dem 3:2 gegen Büsnau nicht nachlegen konnte und mit 36 Punkten Neunter bleibt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
Abgebrochen

Zum Spiel zwischen dem TSV Musberg und der Spvgg 1897 Cannstatt wurden keine Ergebnis- und Tordaten übermittelt, deshalb kann kein vollständiger Nachbericht mit Torfolge erstellt werden. In der Tabelle steht die Spvgg 1897 Cannstatt weiterhin mit 25 Spielen und 40 Punkten auf Rang sechs, der TSV Musberg mit 25 Spielen und 35 Punkten auf Rang zehn. Musberg war mit einem 4:0 bei der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen in diesen Spieltag gegangen, Cannstatt mit einem 6:2 bei Croatia Stuttgart. Ohne Endstand, Torschützen und Minuten bleibt die sportliche Bewertung dieses Spiels offen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
3
0

Der SV Deckenpfronn hat gegen die zweite Mannschaft des TV Echterdingen 3:0 gewonnen und mit 52 Punkten nach Punkten zum Tabellenführer ASV Botnang aufgeschlossen. Timo Schwarz erzielte in der 15. Minute das 1:0, Matthias Mergel legte in der 61. Minute das 2:0 nach. Niklas Wunsch traf in der 80. Minute zum 3:0-Endstand. Deckenpfronn bestätigte damit das 4:2 beim SV Rohrau und das 2:1 gegen die SpVgg Holzgerlingen, während Echterdingen II nach dem 0:4 gegen Musberg erneut ohne eigenes Tor blieb und mit 34 Punkten auf Rang elf steht.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
2
3
Abpfiff

Der SV Rohrau hat das wichtige Auswärtsspiel beim TSV Dagersheim mit 3:2 gewonnen und sich mit 32 Punkten auf Rang zwölf etwas Luft verschafft. Kai Moser brachte Rohrau in der 31. Minute mit 0:1 in Führung, Adrian Wichert glich in der 47. Minute zum 1:1 aus. Till Tropsch traf in der 69. Minute zum 1:2, Tobias Kamm erhöhte in der 75. Minute auf 1:3, ehe Robin Volz in der 90.+3 Minute nur noch auf 2:3 verkürzte. Dagersheim bleibt nach dem 3:6 gegen Holzgerlingen und dieser Niederlage mit 22 Punkten tief im Tabellenkeller, während Rohrau nach dem 2:4 gegen Deckenpfronn eine wichtige Reaktion zeigte.

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