1:6 in Schonnebeck: Demütigung für den KFC Uerdingen

Gemeinsam mit dem VfB 03 Hilden war der KFC Uerdingen mit nur einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Ratingen 04/19 in den 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegangen. Nach den 90 Minuten bei der SpVg Schonnebeck, die im Vorjahr selbst lange um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt hatte, lässt sich feststellen: das 1:6 bei den Essenern lässt den von den Fans ersehnten, vom Verein nie aggressiv eingeforderten Aufstieg nun in weite Ferne rücken. Denn die Ratinger machten ihre Hausaufgaben am Freitag gegen den VfB Homberg, die Hildener parallel am Sonntag gegen die Holzheimer SG, so dass die Krefelder mit vier bzw. drei Zählern Rückstand in die drei noch offenen Spieltage gehen. Es dürfte sich aber nach mehr als einem Rückschlag im Aufstiegsrennen anfühlen.
Dabei begann der Nachmittag für die Uerdinger eigentlich gut. In einer Partie, in der gleich ordentlich Feuer war, hatte Yasin-Cemal Kaya die erste Großchance für die Uerdinger (10.), und nachdem die Schonnebecker durch Len Blackmann auch erstmals den Kasten des Gegners ins Visier genommen hatten (18.), war es Adam Tolba, der die Uerdinger Gäste in Führung brachte. Lipinski hatte den Treffer sehenswert und mit viel Übersicht eingeleitet, Tolba eiskalt vollendet.
Doch die Freude währte nicht lange. Denn in der 24. Minute gab es einen Handelfmeter für die Schonnebecker, den Niko Bosnjak eiskalt für seinen 25. Saisontreffer nutzte. Und die Essener liefen jetzt heiß. Nur vier Minuten später stand Kevin Kehrmann am langen Pfosten zu frei und köpfte zum 2:1 ein, für ihn ist das Torschützen-Gefühl in dieser Spielzeit eine Premiere. Da Moritz Isensee vor der Pause noch zwei weitere Großchancen für die Schwalben hatte, konnte sich der KFC mit dem 1:2 noch zufrieden zeigen.
Aus der Kabine kamen die Uerdinger dann als das aktivere Team, Lipinski hatte nach 52. Minuten die erste Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Doch wieder waren es die Gastgeber, die den Kasten des Gegners trafen. Cedric Zajkowski tauchte blendend in Szene gesetzt frei vor Jonas Holzum auf und behielt zum 3:1 die Nerven (60.). Als er kaum zwei Minuten später das 4:1 knapp verpasste, drohte dem KFC das Spiel sogar zu entgleiten. In der 69. Minute parierte Holzum dann stark gegen Tim Kuhlmann, erst in der 78. Minute wurde der KFC durch Etienne-Noel Reck noch einmal gefährlich, der aber nicht entschlossen genug auftrat.
Und so wurde es am Ende noch dramatisch für die Krefelder. In der 88. Minute traf Marcia da Silva do Vale noch zum 4:1, ehe in der Nachspielzeit Robin Brandner und Alpha Kourouma noch auf 6:1 für Schonnebeck stellten - eine Demütigung par excellence für den KFC Uerdingen. Der ist jetzt nicht nur nach Punkten im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen geraten, er dürfte an diesem Nachmittag auch ein wenig zu knabbern haben.
SpVg Schonnebeck – KFC Uerdingen 6:1
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Julian Zelenkov, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann (80. Robin Andre Brandner), Dacain Baraza, Noah Kloth, Timo Brauer (79. Lennon Jung), Moritz Isensee (80. Alpha Kevin Kourouma), Niko Bosnjak - Trainer: Dirk Tönnies
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (63. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Alexander Lipinski (81. Pierre Rogasik), Yasin-Cemal Kaya (63. Ephraim Kalonji), Maximilian Dimitrijevski (63. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck, Adam Tolba (63. Ibuki Noguchi) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers)
Tore: 0:1 Adam Tolba (19.), 1:1 Niko Bosnjak (25. Handelfmeter), 2:1 Kevin Kehrmann (29.), 3:1 Cedric Zajkowski (60.), 4:1 Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (88.), 5:1 Robin Andre Brandner (90.+3), 6:1 Alpha Kevin Kourouma (90.+4)