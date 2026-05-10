1:6 in Schonnebeck: Demütigung für den KFC Uerdingen Oberliga Niederrhein: Die 1:6-Niederlage bei der SpVg Schonnebeck war für den KFC Uerdingen und Trainer Julian Stöhr mehr als ein Rückschlag im Aufstiegsrennen - es war eine glatte Demütigung. Die Karten haben nun Ratingen und Hilden in der Hand. von Sascha Köppen · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Die SpVg Schonnebeck hat den KFC Uerdingen mit 6:1 überrollt - eine Demütigung für den Traditionsklub. – Foto: Markus Becker

Gemeinsam mit dem VfB 03 Hilden war der KFC Uerdingen mit nur einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Ratingen 04/19 in den 31. Spieltag der Oberliga Niederrhein gegangen. Nach den 90 Minuten bei der SpVg Schonnebeck, die im Vorjahr selbst lange um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt hatte, lässt sich feststellen: das 1:6 bei den Essenern lässt den von den Fans ersehnten, vom Verein nie aggressiv eingeforderten Aufstieg nun in weite Ferne rücken. Denn die Ratinger machten ihre Hausaufgaben am Freitag gegen den VfB Homberg, die Hildener parallel am Sonntag gegen die Holzheimer SG, so dass die Krefelder mit vier bzw. drei Zählern Rückstand in die drei noch offenen Spieltage gehen. Es dürfte sich aber nach mehr als einem Rückschlag im Aufstiegsrennen anfühlen.

Dabei begann der Nachmittag für die Uerdinger eigentlich gut. In einer Partie, in der gleich ordentlich Feuer war, hatte Yasin-Cemal Kaya die erste Großchance für die Uerdinger (10.), und nachdem die Schonnebecker durch Len Blackmann auch erstmals den Kasten des Gegners ins Visier genommen hatten (18.), war es Adam Tolba, der die Uerdinger Gäste in Führung brachte. Lipinski hatte den Treffer sehenswert und mit viel Übersicht eingeleitet, Tolba eiskalt vollendet. Freude über Führungstreffer nur kurz Doch die Freude währte nicht lange. Denn in der 24. Minute gab es einen Handelfmeter für die Schonnebecker, den Niko Bosnjak eiskalt für seinen 25. Saisontreffer nutzte. Und die Essener liefen jetzt heiß. Nur vier Minuten später stand Kevin Kehrmann am langen Pfosten zu frei und köpfte zum 2:1 ein, für ihn ist das Torschützen-Gefühl in dieser Spielzeit eine Premiere. Da Moritz Isensee vor der Pause noch zwei weitere Großchancen für die Schwalben hatte, konnte sich der KFC mit dem 1:2 noch zufrieden zeigen.