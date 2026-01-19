Kein Glück für Pinnebergs. – Foto: Uwe Langeloh

16 Gegentore - Albtraum-Sonntag für TBS und VfL Pinneberg TBS Pinneberg als auch VfL Pinneberg gegen beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Eintracht Norderstedt II unter. Dabei führte TBS Pinneberg sogar mit 3:0.

Zwei Spiele, 16 Gegentore und viele offene Baustellen: Für die Pinneberger Teams wurde der Sonntag zu einem bitteren Erlebnis. Sowohl TBS Pinneberg als auch VfL Pinneberg kassierten in ihren Vergleichen deutliche Klatsche gegen zugeben favorisierte Gegner.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp SC Vorwärts/Wacker Billstedt dreht nach frühem Rückstand auf Gestern, 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt Vorw. Wacker TBS Pinneberg TBS Pinneb. 9 4 Abpfiff Dabei begann der Vergleich zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TBS Pinneberg zunächst überraschend. Der Landesligist erwischte beim Oberligisten einen Traumstart. Tristin Frimpong brachte TBS früh in Führung und erhöhte wenig später sogar auf 2:0 - in der Folge fiel sogar noch das 3:0 für den Gast, der den Oberliga-Klub schockte.

Doch SC Vorwärts/Wacker Billstedt fand noch vor der Pause eindrucksvoll zurück in die Partie. Evailton Braima Martins Fernandes, Ali Kurt sowie Mario Burmester mit einem Doppelschlag drehten die Begegnung innerhalb weniger Minuten komplett. Mit einer 4:3-Führung ging es für die Gastgeber schließlich in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann der Klassenunterschied deutlicher. Emrah Kerim Ates baute den Vorsprung aus, ehe Nick Amartey Scharkowski noch einmal für TBS verkürzte. In der Schlussphase spielte sich Billstedt jedoch in einen regelrechten Torrausch: Fernandes, Bujar Sejdija, Alamsa Lama Cone und Marvin Jeremy Wiedemann sorgten für den klaren 9:4-Endstand. Dass der Oberliga-Anwärter nach der Führung derart unter die Räder kommt, war nicht zu erwarten.

Einbruch nach der Pause: VfL Pinneberg unterliegt deutlich