 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Kein Glück für Pinnebergs.
Kein Glück für Pinnebergs. – Foto: Uwe Langeloh

16 Gegentore - Albtraum-Sonntag für TBS und VfL Pinneberg

TBS Pinneberg als auch VfL Pinneberg gegen beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Eintracht Norderstedt II unter. Dabei führte TBS Pinneberg sogar mit 3:0.

Zwei Spiele, 16 Gegentore und viele offene Baustellen: Für die Pinneberger Teams wurde der Sonntag zu einem bitteren Erlebnis. Sowohl TBS Pinneberg als auch VfL Pinneberg kassierten in ihren Vergleichen deutliche Klatsche gegen zugeben favorisierte Gegner.

SC Vorwärts/Wacker Billstedt dreht nach frühem Rückstand auf

Gestern, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
9
4
Abpfiff

Dabei begann der Vergleich zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TBS Pinneberg zunächst überraschend. Der Landesligist erwischte beim Oberligisten einen Traumstart. Tristin Frimpong brachte TBS früh in Führung und erhöhte wenig später sogar auf 2:0 - in der Folge fiel sogar noch das 3:0 für den Gast, der den Oberliga-Klub schockte.

Doch SC Vorwärts/Wacker Billstedt fand noch vor der Pause eindrucksvoll zurück in die Partie. Evailton Braima Martins Fernandes, Ali Kurt sowie Mario Burmester mit einem Doppelschlag drehten die Begegnung innerhalb weniger Minuten komplett. Mit einer 4:3-Führung ging es für die Gastgeber schließlich in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich dann der Klassenunterschied deutlicher. Emrah Kerim Ates baute den Vorsprung aus, ehe Nick Amartey Scharkowski noch einmal für TBS verkürzte. In der Schlussphase spielte sich Billstedt jedoch in einen regelrechten Torrausch: Fernandes, Bujar Sejdija, Alamsa Lama Cone und Marvin Jeremy Wiedemann sorgten für den klaren 9:4-Endstand. Dass der Oberliga-Anwärter nach der Führung derart unter die Räder kommt, war nicht zu erwarten.

Einbruch nach der Pause: VfL Pinneberg unterliegt deutlich

Gestern, 15:30 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
VfL Pinneberg
VfL PinnebergVfL Pinneb.
7
2
Abpfiff

Nicht besser erging es VfL Pinneberg, der beim FC Eintracht Norderstedt II deutlich unterlag. Der Landesligist übernahm gegen den Bezirksligisten früh die Kontrolle, benötigte jedoch etwas Anlaufzeit. Erst in der 27. Minute brach Mamadou Djalo den Bann und brachte Norderstedt in Führung.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig. Bilal Balogun erhöhte kurz nach seiner Einwechslung, ehe Norderstedt mit einem Doppelschlag auf 4:0 davonzog. Zwar verkürzte der VfL innerhalb weniger Minuten auf 4:2 und schöpfte kurz Hoffnung, doch diese Phase blieb ein Strohfeuer. Adam Harkimov stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, ein Eigentor sowie ein verwandelter Foulelfmeter von Sepehr Nikroo sorgten schließlich für den deutlichen 7:2-Endstand.

Derartige Verläufe können in der Vorbereitung durchaus passieren, zeigen aber auch: TBS und VfL Pinneberg haben vor dem Ligastart noch Nachholbedarf.

