1:6 gegen Regionalligisten: Oberliga-Aufsteiger verliert klar

Für Trainer Volker Grimminger war der Sonntag in Illertissen ein Test jener Art, die in der Vorbereitung weh tun darf, wenn die richtigen Schlüsse folgen. Der Meister der Verbandsliga Württemberg hatte in den ersten beiden Auftritten gezeigt, dass er mutig auftreten kann: beim knappen 2:3 gegen die Stuttgarter Kickers ebenso wie beim 1:1 gegen den TSV Bernhausen. Gegen den FV Illertissen aber bekam Reutlingen vorgeführt, wie konsequent ein eingespielter Regionalligist Fehler bestraft.

Nach 13 Minuten traf Shaban Veselaj zum 1:0, doch die Young Boys fanden zunächst eine Antwort. Luca Lennerth glich in der 28. Minute aus und hielt die Partie offen. Nur drei Minuten später stellte Elidon Qenaj jedoch wieder auf 2:1. Bis dahin war das Ergebnis noch Teil eines normalen Testspielverlaufs. Nach der Pause aber wurde der Abstand deutlicher sichtbar. Veselaj traf erneut, Eduard Heckmann und Jan-Luca Fink erhöhten, ehe Daniel Hausmann in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Für einen Aufsteiger ist ein solcher Nachmittag kein Grund zur Panik. Eher ist er ein Spiegel. Die Oberliga wird nicht jede Woche Illertissen heißen, aber sie wird Reutlingen mehr Tempo, mehr Robustheit und weniger Nachsicht abverlangen als die Verbandsliga. Grimminger wird deshalb vor allem auf Abstände, Umschaltverhalten und defensive Stabilität schauen. Auch die Frage, wie schnell die Mannschaft nach Rückschlägen wieder in klare Abläufe findet, dürfte nun zentral werden.