16. gegen 17. - FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Kellerduell unter Druck

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht am 28. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einem Spiel, das im Tabellenkeller erhebliches Gewicht besitzt. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft Türkspor Neckarsulm und trifft damit auf einen direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. Die Lage ist aus Sicht des FSV 08 weiter angespannt, auch wenn das 0:0 in Villingen zuletzt zumindest einen kleinen Stabilisierungseffekt brachte. Da die von dir gelieferten Spieldaten Bietigheim-Bissingen und Neckarsulm betreffen, folgt der Vorbericht auf dieser Grundlage aus Sicht des FSV 08.
Ausgangslage
Bietigheim-Bissingen geht mit 20 Punkten als Tabellen-17. in die Partie, Neckarsulm steht mit 27 Zählern auf Rang 16. Der Abstand ist damit deutlich, aber in der Konstellation des Tabellenkellers dennoch nicht bedeutungslos. Für den FSV 08 ist das Heimspiel eine der seltener werdenden Gelegenheiten, den Rückstand auf einen direkten Konkurrenten zu verkürzen. Gerade deshalb trägt die Partie mehr den Charakter einer Pflicht als den eines offenen Mittelfeldduells.
Der Eindruck vom letzten Spieltag
Bietigheim-Bissingen kam zuletzt beim FC 08 Villingen zu einem 0:0. Das Ergebnis war kein Befreiungsschlag, verhinderte aber zumindest die nächste Niederlage und ließ die Mannschaft defensiv stabiler erscheinen als in den Wochen zuvor. Neckarsulm verlor am vergangenen Spieltag zuhause mit 1:4 gegen den FC Nöttingen. Nach frühem 0:3-Rückstand konnte Cristian Gilés Sanchez zwar verkürzen, doch in der Schlussminute fiel noch das vierte Gegentor. Beide Mannschaften kommen also nicht aus einer Phase klarer Sicherheit in dieses direkte Duell.
Hinspiel als Warnung
Das erste Aufeinandertreffen der Saison gewann Neckarsulm mit 3:1. Cristian Gilés Sanchez erzielte dabei alle drei Treffer für den Gastgeber und entschied die Partie im Wesentlichen allein. Max Stumm gelang für Bietigheim-Bissingen nur noch der späte Anschlusstreffer. Das Hinspiel zeigt damit klar, wo für den FSV 08 besondere Aufmerksamkeit nötig sein wird: Neckarsulm hat gegen diesen Gegner bereits nachgewiesen, dass es aus wenigen Momenten entscheidenden Ertrag ziehen kann.
Was für den FSV zählt
Bietigheim-Bissingen wird in diesem Heimspiel vor allem Geduld und defensive Disziplin brauchen. Das torlose Spiel in Villingen hat angedeutet, dass die Mannschaft Partien wieder enger halten kann; gegen Neckarsulm muss daraus nun aber auch mehr offensiver Ertrag entstehen. Im Tabellenkeller reichen saubere Phasen allein nicht mehr aus, wenn der Abstand nach oben kleiner werden soll. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht auf Basis deiner Angaben.