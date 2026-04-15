16. gegen 17. - FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Kellerduell unter Druck

Ausgangslage Bietigheim-Bissingen geht mit 20 Punkten als Tabellen-17. in die Partie, Neckarsulm steht mit 27 Zählern auf Rang 16. Der Abstand ist damit deutlich, aber in der Konstellation des Tabellenkellers dennoch nicht bedeutungslos. Für den FSV 08 ist das Heimspiel eine der seltener werdenden Gelegenheiten, den Rückstand auf einen direkten Konkurrenten zu verkürzen. Gerade deshalb trägt die Partie mehr den Charakter einer Pflicht als den eines offenen Mittelfeldduells.

Der Eindruck vom letzten Spieltag

Bietigheim-Bissingen kam zuletzt beim FC 08 Villingen zu einem 0:0. Das Ergebnis war kein Befreiungsschlag, verhinderte aber zumindest die nächste Niederlage und ließ die Mannschaft defensiv stabiler erscheinen als in den Wochen zuvor. Neckarsulm verlor am vergangenen Spieltag zuhause mit 1:4 gegen den FC Nöttingen. Nach frühem 0:3-Rückstand konnte Cristian Gilés Sanchez zwar verkürzen, doch in der Schlussminute fiel noch das vierte Gegentor. Beide Mannschaften kommen also nicht aus einer Phase klarer Sicherheit in dieses direkte Duell.

Hinspiel als Warnung

Das erste Aufeinandertreffen der Saison gewann Neckarsulm mit 3:1. Cristian Gilés Sanchez erzielte dabei alle drei Treffer für den Gastgeber und entschied die Partie im Wesentlichen allein. Max Stumm gelang für Bietigheim-Bissingen nur noch der späte Anschlusstreffer. Das Hinspiel zeigt damit klar, wo für den FSV 08 besondere Aufmerksamkeit nötig sein wird: Neckarsulm hat gegen diesen Gegner bereits nachgewiesen, dass es aus wenigen Momenten entscheidenden Ertrag ziehen kann.