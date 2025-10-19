1:6 – Bergisch Gladbach mit halben Dutzend gegen den FC Pesch

Für den FC Pesch setzte es in der Mittelrheinliga die nächste herbe Niederlage. Auch am achten Spieltag blieb das Team von Trainer Adriano Terranova ohne Chance und ging zu Hause gegen den SV Bergisch Gladbach 09 mit 1:6 (0:3) unter. Die Gäste von Trainer Kevin Kruth bestätigten ihre starke Form und festigten Rang zwei in der Tabelle.

Vor nur 77 Zuschauern war früh klar, dass es für die Hausherren ein langer Abend werden würde. Bereits nach 17 Minuten traf Finn Stromberg per Kopf nach einer Ecke zum 0:1. Nur wenig später folgte der Doppelschlag von Ervin Cindrak (31., 34.), der erst eine Hereingabe verwertete und kurz darauf erneut nach starker Vorarbeit von Tristan Arndt zum 0:3-Pausenstand einschob.

Pesch fand offensiv kaum statt und machte im Defensivverhalten zu viele Fehler. Terranova monierte später: „Mit dem Ball haben wir Fortschritte gemacht, allerdings fehlt uns gegen den Ball noch die nötige Sicherheit, was zu groben Fehlern führt.“

Nach der Pause steigerte sich Pesch zunächst. Ergün Yildiz verkürzte in der 59. Minute nach Flanke von Mamadou Ba auf 1:3 und weckte kurz Hoffnung. Doch die währte nur drei Minuten. Tristan Arndt stellte den alten Abstand wieder her (62.), bevor ein Eigentor von Chang-yoon Woo (82.) und der späte Treffer von Sami Akremi (87.) den 6:1-Endstand besiegelten.

Terranova sprach offen über die Probleme seines Teams: „Wir neigen dazu, uns aufzugeben, und das kostet uns zu viele Gegentore. Nach der Halbzeit haben wir uns gefangen und den Anschlusstreffer erzielt, aber dann bekamen wir aus einer fragwürdigen Abseitsposition direkt den Gegentreffer.“

Defensive wieder im Fokus

Mit bereits 28 Gegentoren stellt Pesch die anfälligste Abwehr der Liga – mehr als drei Gegentore pro Spiel im Schnitt. Terranova machte klar, woran gearbeitet werden muss:

„Wir müssen defensiv stabiler werden und im Kollektiv 90 Minuten verteidigen.“

Durch die erneute Klatsche bleibt der FC Pesch Schlusslicht der Mittelrheinliga. Punktgleich mit Hennef (4), aber mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis (8:28), ist die Lage alarmierend. Bergisch Gladbach hingegen bleibt ungeschlagen und sitzt Tabellenführer VfL Vichttal weiter im Nacken.