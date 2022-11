– Foto: Timo Babic

16 aktuell über dem Strich 5:1-Auswärtssieg bei Ballsport

Mit einer überzeugenden Leistung - vor allem in der ersten Halbzeit - siegte 16 bei Ballsport. Dominic Balke und Simon Keen sicherten 16 mit ihren Doppelpacks drei wichtige Punkte. Das Sieckmann-Team erreicht aktuell den für die Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga ausreichenden achten Tabellenplatz.

Die Stimmen zum Spiel: "Eine bärenstarke erste Halbzeit mit drei Toren in vier Minuten brachte uns schnell auf die Siegerstraße. Es hätte auch höher als 4:0 stehen können. Ballsport war komplett chancenlos. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas den Fuß vom Gas genommen und so war es dann eine ausgeglichene Partie. Letztendlich ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft in einer sehr fairen Partie,“ sagte uns Teammanager Rüdiger Heidt (16).