150.000-Euro-Mann für Istanbul Moosburg: Mahir Imamovic kommt aus der zweiten bosnischen Liga

Was ist denn das für eine Transferbombe? Die SGT Istanbul Moosburg präsentiert mit Mahir Imamovic aus Bosnien-Herzegowina einen Neuzugang, der in der Kreisklasse wie ein Aprilscherz klingt.

Moosburg – Prominenter Neuzugang für die SGT Istanbul Moosburg: Der Kreisklassist konnte sich die Dienste von Mittelfeldspieler Mahir Imamovic sichern. Bei dem bekannten Portal Transfermarkt wird der Bosnier mit einem Marktwert von 150.000 Euro geführt.

Von der zweiten Liga in die Kreisklasse: Mahir Imamovic wechselt nach Moosburg

Der in der defensiven Mittelfeldzentrale beheimatete Imamovic spielte zuletzt in seiner Heimat beim Zweitligisten OFK Gradina Srebrenik, der mit Rang elf unter 15 Mannschaften immerhin der beste der fünf Absteigern war. In der bosnischen Prva Liga FBiH absolvierte der junge Kicker bereits 80 Spiele, schoss zwei Tore und liegt bei Transfermarkt deutlich über dem durchschnittlichen Marktwert der Liga (55.000 Euro).

Und jetzt ist die Kreisklasse 3 der nächste Karriereschritt. Der Kontakt zum Spieler entstand über das SGT-Vorstandsmitglied Emrah Kirkulak, der auch die sportliche Leitung inne hat. Er kannte einen Arbeitskollegen von Imamovic, dessen Vertrag in Bosnien mit Saisonende auslief. Da der zentrale Mittelfeldspieler nun erstmals in Deutschland spielt, werden für die SGT Istanbul auch keine Ablösezahlungen bei diesem internationalen Transfer fällig.

Trainer Dominik Gessler warnt vor zu hohen Erwartungen an den Neuzugang

In Moosburg sind sie aber darum bemüht, die Erwartungen an den 22-Jährigen zu dämpfen. „Das ist ein junger Kerl, der gerade erst seit einer Wochen in Deutschland ist und die Sprache noch nicht spricht“, sagt der Moosburger Trainer Dominik Gessler. Man dürfe keine Wunderdinge erwarten, müsse dem Neuzugang Zeit geben und ihm dabei helfen, sich wohlzufühlen.

„Jeden im Verein freut es natürlich, so einen Spieler dabei zu haben“, berichtet Trainer Gessler. Er warnt aber vor zu hohen Erwartungen an den Kicker, der schon in der Jugend bei Profivereinen in der Heimat unter Vertrag stand. Gessler blickt dem Debüt entspannt entgegen: „Was dieser Spieler mit unserer Mannschaft und der ganzen Liga macht, wird man mit der Zeit sehen.“ Es dürfte aber wahrscheinlich sein, dass Istanbul Moosburg in der Kreisklasse nicht mehr wie im Vorjahr gegen den Abstieg spielt. Über Mahir Imamovic hinaus hat man den Kader an mehreren Ecken verbessert.