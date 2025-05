1500 Zuschauer! Schloß Holte gewinnt das Topspiel gegen Türkgücü

——————————————————————————SpVg Steinhagen - TuS Lippereihe 2:2Tobias Kreutzer, Co-Trainer SpVg Steinhagen: „Am Ende ist das Ergebnis Leistungsgerecht, wenn auch sehr bitter. Wir haben in allen Mannschaftsteilen ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Im Tor hat es Timo Dannehl als Feldspieler sehr gut gemacht. Leider konnten wir einige sehr gute Gelegenheiten nicht für uns nutzen und kassieren dann in der 92. Minute noch den Ausgleich nach einer Ecke. Wir können uns nichts vorwerfen, denn die Mannschaft hat alles reingeworfen. Dennoch ist Platz 1 durch die fehlenden 2 Punkte jetzt absolut unwahrscheinlich geworden.“

Simon Schulz, Co-Trainer TuS Lippereihe: „Also es war im Großen und Ganzen ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Trotzdem würde ich schon sagen, dass wir Spielerisch und von den Chancen mehr Anteil am Spiel hatten. Vor dem 1:0 haben wir ein 100% Chance zum 0:1 den wir leider vergeben. Steinhagen wurde vor allem im Umschaltspiel gefährlich. Das 1:0 machen die dann auch gut weg. In der 2. Halbzeit kommen wir gut ins Spiel. Nach dem 2:1 wird Steinhagen stärker, und wir brauchen so 5-10 min wieder in die Spur zukommen.

Am Ende waren wir dann nur noch am Drücker. Für Steinhagen ist es der späte Ausgleich zwar extrem bitter, aber er war auch hochverdient. Ich denke im großen Ganzen ein gutes Fußballspiel.“