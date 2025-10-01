1500 Fans tragen U19 zum Derbysieg gegen den 1. FC Köln

Andrii Honcharenko trägt erst seit wenigen Wochen das Fortuna-Trikot. Doch am Sonntag sicherte sich der junge Ukrainer einen besonderen Platz in den Geschichtsbüchern des Traditionsvereins. Im U19-Derby gegen den 1. FC Köln gelang Honcharenko, in diesem Sommer von der SG Unterrath nach Flingern gewechselt, das goldene Tor. Der 1:0-Erfolg über den Rivalen aus der Domstadt war sportlich herausragend, stellt Köln in dieser Altersklasse doch den amtierenden Deutschen Meister.
Die Partie wird allen Beteiligten aber noch aus einem anderen Grund lange in bester Erinnerung bleiben. Denn rund 1500 Zuschauer verwandelten das Paul-Janes-Stadion anlässlich dessen 95. Geburtstags in ein rot-weiß geschmücktes Tollhaus. „Ich möchte mich im Namen der Mannschaft und des Trainerstabs für die tolle Unterstützung bedanken. Es hat großen Spaß gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen“, sagte Fortunas U19-Trainer Engin Vural nach der Partie.
Das Team um Kapitän Levi Mentzel hatte seit Tagen auf das Duell mit den „Geißböcken“ hingefiebert, wohlwissend, dass ein für ein Jugendspiel außergewöhnlicher Rahmen warten würde. Die aktive Fanszene von Fortuna kam nicht nur in Scharen, sie ließ sich an diesem besonderen Tag auch einiges einfallen. Exakt 95 Jahre, nachdem der Klubs sein allererstes Spiel am Flinger Broich mit 2:0 gegen den SSV Oberkassel gewonnen hatte, sorgten vor allem die Ultras mit Bannern, Fahnen und Gesängen für eine optisch und akustisch einmalige Stimmung. „Das Ganze hat die Mannschaft spürbar beflügelt“, freute sich Vural.
Mit den eigenen Fans im Rücken nahmen die Flingerner erfolgreich Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage und zwangen den amtierenden Meister verdient in die Knie. „Solche Spiele machen natürlich Appetit auf mehr. Die Jungs haben alle das Ziel, später regelmäßig unter solchen Rahmenbedingungen zu spielen“, schwärmte Vural. Auch Honcharenko gehört dazu. Ob der Mittelfeldmann einmal den Sprung zu Fortunas Profis schafft, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass man über den Nachwuchsmann künftig in einem Atemzug mit „Schorch“ Hochgesang sprechen wird. Jener Hochgesang hatte sich damals beim Vorstand für einen Rasenplatz stark gemacht – und damit die Geschichte des Paul-Janes-Stadions begründet. Aus einer Sumpflandschaft entstand in 1930 eine Spielstätte, die im Laufe der Jahre Kultcharakter erhielt.