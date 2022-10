150 Zuschauer sahen am Sonntag das Topspiel in der A-Klasse Nord Die SG Gleiritsch-Trausnitz holte gegen den 1. FC Neunburg v.W. einen Punkt, doch die Überraschung blieb aus - Im zweiten Spiel um die vorderen Plätze gelingt dem TSV Winklarn noch in Unterzahl der Ausgleich.

Nachholspiel des 8 Spieltages Einmal mehr setzte sich der SV Schwarzhofen II gegen die SF Weidenthal-Guteneck II durch, seit dem ersten aufeinander treffen der beiden Mannschaften konnte Weidenthal noch nie einen dreier verbuchen. Das Abendspiel lies erstmal bis zur 29 Minute auf Tore warten dann erzielte Kroner Sebastian das 1:0 und gleich drauf erhöhte Seidl Johannes mit seinem 6. Saisontreffer das 2:0, kurz vor der Halbzeit verkürzte Kirchberger Franz noch auf 2:1. Zweite Halbzeit kam die Elf von Trainer Birol Deniz besser ins Spiel und somit musste man nicht lange auf das 3:1 warten, A- Jugendspieler Julian Beier erhöhte noch auf 4:1 doch wer dachte das sich die SF Weidenthal-Guteneck II geschlagen gibt hatte sich getäuscht. Einmal mehr zeigte Kirchberger Franz seine Klasse und verkürzte auf 4:2 , als dann Hechtl Christian in der 85 noch auf 4:3 verkürzte drohte das Spiel noch zu kippen, doch in den letzten 6 min liesen die SV-ler nix mehr anbrennen.

Einen knappen 0:1 Auswärts Sieg fuhr der SV Diendorf II ein, es reichte dabei der treffer von Markus Kleiert in der 5 Minute aus um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

In diesem Spiel stand auf beiden Seiten viel am Spiel ,den besser start erwischt aber der Gast aus der Pfalzgrafenstadt und ging verdient mit 1:0 in der 13 Minute durch Pavlo Mishchenko in Führung , weitere kleine Chancen blieben bei der Gastmannschaft aber aus. Mitte der ersten Halbzeit wurde die SG Gleiritsch immer besser auch wenn keine richtigen Chancen raus kamen, kurz vor der Halbzeit tauchte der Torjäger Burda vor dem Tor auf und der Kopfball konnte auf der Linie gerettet werden. Die zweite Halbzeit ging gleich gut für die Hausherren los, so nutze man einen fehler der Gastmannschaft aus, beim versuch einen Freistoß im sechzehner kurz raus zu spielen setzte Burda den Torwart unter druck und verursachte dadurch einen Ballverlust der gut stehende Marcel Zila netzte vom spitzen Winkel nur noch ins leere Tor. Die weitere Druckphase der Heimmannschaft hielte der Gast sehr gut stand, zum Ende erarbeitete sich der 1. FC Neunburg v.W. weitere Möglichkeiten um als Sieger vom Platz zu gehen, großchancen durch Servidio, Maier, Zielen blieben aber aus. Zum Schluss mussten Burda ( 80 ) und Servidio ( 88 ) noch mit einer 10 Minuten Strafe vom Platz.

Ein mehr wie spanendes Spiel sahen rund 100 Zuschauer, gleich von Anfang an hatte Schiedsrichter Marco Daucher alle Hände voll zu tun, in der Anfangsphase begann der TSV Winklarn druckvoll, hatte aber zunächst Pech bei einen Alutreffer vom Dobmeier. In der 34 Minute erzielte dann Matthias Niebauer die verdiente Führung doch das sollte nicht lange halten und so war es Andreas Trettenbach der die richtige Antwort lieferte, damit ging es auch in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit musste es fast so kommen und so war es Christian Käsbauer TSV Winklarn der die erste Gelb/Rote Karte bekam, dazu musste man auch noch mit einem Eigentor in der 77 Minute in Rückstand gehen. Der SV Schwarzhofen versuchte natürlich mit aller Kraft diese Führung mit nach Hause zu nehmen, als dann Stephan Bauer in der 82 Minute Gelb/Rot bekam war es genau 1 Minute Später Tobias Zinkl der ebenfalls mit Gelb/Rot vom Platz ging. Das Glück war an diesem Wochenende auf der Seite des TSV Winklarn der noch in der 90+1 das 2:2 erzielte was zugleich der Endstand war.

Leichtes Spiel hatte an diesem Wochenende der ASV Fronberg gegen den SV Trisching II, schon nach 20 Minuten führte man mit 2:0 durch ein Doppelpack von Fabian Gerneth in der 15 und 20 Minute, kurz vor der Halbzeit erhöhte dann Alexander Will auf 3:0 für die Hausherren. Der Gast hatte an diesem Wochenende nichts dagegen zu setzen und so war in der 71 Minute Patrick Koroma zum 4:0, kurz vor dem Abpfiff erzielte dann Andreas Meier das 5:0 für die Heimmannschaft.