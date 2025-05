150 Liter Freibier für ein Gegentor: Fans machen SVM-Keeper einmaliges Angebot

Trotz guter Chancen durch Lorenz Scholz (4.), Hugo Heise (32.) und Can Bozoglu (38.) verpasste der SV Dornach zur Pause die Führung. „Wir hatten keinen Druck, Dornach musste kommen und Dornach musste gewinnen“, sagte Miesbach-Trainer Hans-Werner Grünwald nach dem Spiel. In brenzligen Situationen konnte er sich zudem auf Torhüter Michael Wiesboeck verlassen. Bei hohen Bällen griff Miesbachs Keeper entscheidend ein, faustete Hereingaben weg und verhinderte mehrmals den ersehnten Führungstreffer.

Kurz nach der Pause machten sich deshalb einige halbstarke Dornacher Fans auf den Weg zum Miesbacher Tor und unterbreiteten dem SVM-Keeper ein Angebot: „Lass mal einen durch! Du bekommst auch was vom Freibier!“ Miesbachs Keeper zuckte nicht mal, verriet aber im Anschluss: „Ich habe das schon gehört und musste lachen, aber ich bin Sportler. So bin ich nicht.“

Direkt nach der Pause parierte Wiesboeck einen Schuss von Bozoglu, entschärfte mehrere hohe Bälle des Spitzenreiters und lenkte einen Distanzschuss von Ring zur Ecke. Zudem versagten den Dornen teils die Nerven. Sie schossen freistehend über oder neben das Tor. Am Ende hielt Wiesboeck die Null, trotz des überaus vielversprechenden Angebots.

„Ich bin sehr zufrieden. So viele Chancen hatten sie jetzt nicht, weil wir das hinten sauber gemacht haben“, sagte Wiesbock nach der Partie, fühlte aber auch mit den Dornen mit. „Jetzt sind wir der Partycrasher, aber ich habe gehört, das Freibier wird auch so ausgeschenkt.“ Und dem war tatsächlich so: Denn trotz der geplatzten Meisterparty war die Stimmung angesichts der tollen Atmosphäre im Dornen-Lager gut.

„Wir sind nicht abgestiegen. Bei uns geht die Welt nicht unter“, sagte SVD-Trainer Wastl und legte seinen Blick schon zuversichtlich Richtung Saisonfinale. „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir haben zwei Matchbälle. Das war nur der erste und jetzt fahren wir nach Bad Endorf und hauen dort alles rein.“ (btfm)