150 Liter Freibier bei Aufstieg: Dornach fehlen drei Punkte

Es ist angerichtet: Die Fußballer des SV Dornach stehen kurz davor, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen. Bei vier Punkten Vorsprung auf den direkten Verfolger TSV Dorfen ist der Spitzenreiter im Falle eines Heimsieges gegen den SV Miesbach (Samstag, 13 Uhr) sicher durch.

Die Vorfreude ist groß, unter dem Motto „Unser Verein – unser Daheim“ mobilisieren die Dornen unter anderem via Instagram ihr Publikum. „Und das Beste: Wenn wir’s packen, gibt’s 150 Liter Freibier für alle Fans am Sportplatz! Kommt zahlreich, bringt Stimmung mit und macht das Heimspiel zu einem echten Fußballfest!“, heißt es da.

Schließlich gibt es da noch einen Gegner, der dem Meister in spe sicher nur zu gerne die Suppe versalzen und die vierte Saisonniederlage beibringen würde. Das Hinspiel haben die Dornacher zwar mit 3:1 für sich entschieden, doch zu einem Selbstläufer wird das Duell mit dem Tabellensechsten nicht. Die Mannschaft hat nach Dornach bis dato die meisten Treffer erzielt (55/62) und in Josef Sontheim den mit Abstand besten Torschützen in ihren Reihen. „Respekt – 30 Tore musst du erst einmal schießen“, ist auch Wastl beeindruckt. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Reitmayer, Wagatha, Hanusch, Buck – Heise, Mandler, Soheili, Partenfelder – Ring – Scholz