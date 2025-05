15:0-Kantersieg für Ottmarsheim gegen den VfB Tamm

Schon in der 1. Minute brachte Jasmin Schweizer den TSV nach Vorlage von Franziska Bartholmé mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später war es dann Lisa Pötzsch, die nach Zuspiel von Bartholmé auf 2:0 erhöhte. Zum 3:0 traf Bartholmé dann selbst, nachdem Pia Scheffler den Ball schön in den Rückraum ablegte (16.) Scheffler legte dann auch das 4:0 für Pötzsch auf (20.), die heute einen Sahnetag erwischte und nur fünf Minuten später selbst den Assist für Scheffler zum 6:0 gab (25.) Zwei Minuten später traf Bartholmé per Kopf nach präziser Flanke von Schweizer (27.). Dann schnürte Pötzsch ihren Hattrick zum 7:0, wieder nach Vorlage von Bartholmé (28.). Vor der Halbzeit trafen dann auch nochmals Schweizer (Vorlage Scheffler) und Scheffler selbst zum 9:0 Halbzeitstand.



In der zweiten Hälfte ging es genauso druckvoll weiter. Scheffler erlief sich einen langen Abschlag von TSV-Keeperin Lisa Zinnow und brachte diesen zum 10:0 im Tor unter (54.). Kurz darauf traf die eingewechselte Maria Grau nach Eckball von Scheffler zum 11:0 (61.) Leona Ganz knipste nach Einwechslung gleich zweimal innerhalb drei Minuten, beide Vorlagen gab Bartholmé (76./78.). In der 87. Spielminute machte Jessi Zerweck im Strafraum der Gäste Druck, sodass eine Tammer Spielerin den Ball ins eigene Netz zum 14:0 abwehrte. Kurz vor Schluss belohnte sich Zerweck dann für eine außerordentlich tolle Saisonleistung mit ihrem allerersten Tor und traf nach einem Lattenabpraller per Kopf zum 15:0 Endstand.



Das TSV-Trainerteam um Danny Meyer und Philipp Hansen ist unfassbar stolz auf diese Leistung. Damit führen unsere TSV-Frauen die aktuelle Formtabelle der Liga an, stehen in der Rückrundentabelle auf Platz 6 und sind seit sieben Spielen ungeschlagen 💪🏼