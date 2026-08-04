15 Zugänge beim Bezirksligisten und weiterer Kreisliga-Transfer News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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SGM Aufheim/Holzschwang Die SGM Aufheim/Holzschwang verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit 15 Spielern und Trainer Harald Haug vom TSV Buch. Für das Tor kommen Ben Priegnitz vom TSV Buch, Felix Junginger vom FC Silheim, Leopold Kussmann aus der eigenen Jugend und Timo Schmid von der SGM Senden. Die Abwehr ergänzen Luca Goggele vom FV Gerlenhofen sowie Felix Kast und Mohamed Mashour aus dem eigenen Nachwuchs. Im Mittelfeld stoßen Tim Weber, Luca Gertler, Niclas Wiedemann und Henrik Bernau aus der Jugend hinzu. Tim Breitinger wechselt von der TuS Feuchtwangen. Für den Angriff kommen Özgür Toprak und Julian Knaier aus der eigenen Jugend sowie Giuliano Foddis von der SGM Senden. Die Neuzugänge sollen frische Impulse, Ehrgeiz und Qualität einbringen. Die SGM wünscht allen einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start in die Saison 2026/27. +++