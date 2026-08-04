15 Zugänge beim Bezirksligisten und weiterer Kreisliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die SGM Aufheim/Holzschwang verstärkt ihren Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit 15 Spielern und Trainer Harald Haug vom TSV Buch. Für das Tor kommen Ben Priegnitz vom TSV Buch, Felix Junginger vom FC Silheim, Leopold Kussmann aus der eigenen Jugend und Timo Schmid von der SGM Senden. Die Abwehr ergänzen Luca Goggele vom FV Gerlenhofen sowie Felix Kast und Mohamed Mashour aus dem eigenen Nachwuchs. Im Mittelfeld stoßen Tim Weber, Luca Gertler, Niclas Wiedemann und Henrik Bernau aus der Jugend hinzu. Tim Breitinger wechselt von der TuS Feuchtwangen. Für den Angriff kommen Özgür Toprak und Julian Knaier aus der eigenen Jugend sowie Giuliano Foddis von der SGM Senden. Die Neuzugänge sollen frische Impulse, Ehrgeiz und Qualität einbringen. Die SGM wünscht allen einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start in die Saison 2026/27.
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Der SV Mitteltal-Obertal kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen. Mit Joshua Wein wechselt ein 19-jähriger Flügelspieler vom Nachbarverein Baiersbronn zum Kreisligisten und soll die Offensive verstärken. Der junge Angreifer überzeugt vor allem mit seinem Torabschluss und möchte sich beim SVMO sportlich weiterentwickeln. Ausschlaggebend für seinen Wechsel war vor allem der starke Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Die Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass Joshua mit seiner Dynamik wichtige Impulse im Angriff setzen kann. Der SV Mitteltal-Obertal wünscht dem Neuzugang einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Saison im grün-weißen Trikot.
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