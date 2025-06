15 Vereine im Landkreis Miesbach gründen Stützpunkt Oberland

Felix Scherer ist einer der Stützpunkttrainer

Das Projekt startet am Samstag, 28. Juni, um 10 Uhr mit einem Sichtungstag am Gelände des SV Miesbach. An Einzelstationen und bei verschiedenen Spielformen können sich Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2014, sprich des E-Jugend-Endjahrgangs, um einen Platz am Stützpunkt bewerben. Die Sichtung übernehmen die Stützpunkttrainer Felix Scherer, Tobias Schnitzenbaumer und Markus Wick. Scherer war zuletzt im Herrenbereich des SV Bruckmühl in der Landesliga tätig und coachte bereits den Nachwuchs des TSV 1860 München, Schnitzenbaumer war lange Jahre bei den Männern des FC Real Kreuth und des SV Waakirchen aktiv, Wick war bereits bei mehreren Klubs als Nachwuchs-Leiter verantwortlich. An Erfahrung und Qualifikation der Trainer mangelt es also sicherlich nicht.