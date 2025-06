15 Vereine im Landkreis gründen Stützpunkt Oberland

Die Fußballvereine im Landkreis Miesbach nehmen die Nachwuchsförderung in die eigene Hand und gründen den Stützpunkt Oberland.

Der Landkreis Miesbach verfügt seit vielen Jahren über keinen Stützpunkt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), diese gibt es im weiteren Umkreis aktuell nur noch in Wolfratshausen, Oberhaching und Kolbermoor. Dies nahmen nun 15 Landkreis-Vereine zum Anlass, den sogenannten „Stützpunkt Oberland“ ins Leben zu rufen.

Mit dabei sind der SC Wörnsmühl, der TSV Weyarn, die SF Fischbachau, die SG Hausham, der TSV Schliersee, der SV Miesbach, der SV Bayrischzell, der SV Warngau, der FC Rottach-Egern, der TSV Irschenberg, der SV Parsberg, der FC Real Kreuth, die DJK Darching, der SC Wall, der TSV Bad Wiessee und die SF Gmund-Dürnbach. Zudem stehen die Türen für weitere Vereine jederzeit offen.

Das Projekt startet am Samstag, 28. Juni, um 10 Uhr mit einem Sichtungstag am Gelände des SV Miesbach. An Einzelstationen und bei verschiedenen Spielformen können sich Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2014, sprich des E-Jugend-Endjahrgangs, um einen Platz am Stützpunkt bewerben. Die Sichtung übernehmen die Stützpunkttrainer Felix Scherer, Tobias Schnitzenbaumer und Markus Wick. Scherer war zuletzt im Herrenbereich des SV Bruckmühl in der Landesliga tätig und coachte bereits den Nachwuchs des TSV 1860 München, Schnitzenbaumer war lange Jahre bei den Männern des FC Real Kreuth und des SV Waakirchen aktiv, Wick war bereits bei mehreren Klubs als Nachwuchs-Leiter verantwortlich. An Erfahrung und Qualifikation der Trainer mangelt es also sicherlich nicht.

Das Ziel des Stützpunkts sind die Besten-Förderung im Landkreis und die Stärkung der regionalen Vereine. Los geht es mit dem Jahrgang 2014, in den nächsten Jahren soll das Projekt ausgeweitet werden. Die Spieler werden nicht nur von ausgebildeten Trainern gecoacht, sondern auch mit neutralen Vereinsoberteilen ausgestattet und sind über ihre Heimatvereine versichert. Die Kadergröße wird bei etwa 22 Spielern liegen, die Kosten tragen die teilnehmenden Vereine, die diese an die Eltern weitergeben können. „Inzwischen hat Deisenhofen fast schon mehr A-Jugendspieler als der gesamte Landkreis Miesbach, und das kann es auf Dauer nicht sein. Der Stützpunkt ist die Gelegenheit, die besten Spieler der Region durch qualifizierte Trainern zur fördern“, erklärt Wick einen der Gedanken.

Erste Anmeldungen für den Sichtungstag sind bereits eingegangen. Nach erfolgreicher Sichtung wird immer montags von 16.30 bis 18 Uhr trainiert, dank des Kunstrasens an der Senator-Voigt-Anlage ist dies ganzjährig möglich. Sofern es der Untergrund hergibt, finden die Einheiten, geplant sind etwa 32, aber auf Rasen statt. Zudem soll es Vergleichsspiele mit anderen Stützpunkten geben.

Für weitere Infos steht Markus Wick zur Verfügung. Tel. 01 51 / 40 14 14 68 oder Mail an stuetzpunktoberland@㈠gmail.com.