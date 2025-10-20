Xanten hat einen schlechten Tag erwischt. – Foto: Pascal Derks

1:5 – TuS Xanten kassiert höchste Saisonpleite Der TuS Xanten verliert in der Fußball-Bezirksliga beim souveränen Tabellenführer VfL Rhede 1:5. Nach der Pause baut das Zalewski-Team ab. Der Trainer vermisst die Galligkeit.

Als Schiedsrichter Niklas Schneider die Bezirksliga-Partie im Sportpark des VfL Rhede abpfiff, musste Marcel Zalewski zwangsläufig an die erste Halbzeit denken. Da hatte der TuS Xanten gegen den souveränen Spitzenreiter viele gute Szenen gezeigt, sogar einen weiteren Treffer hätte erzielen können. Dass am Ende die höchste Saison-Niederlage für die Fürstenberg-Fußballer zu Buche stand, war für Zalewski in der ersten Nachbetrachtung nicht nachvollziehbar. Allerdings musste er sich eingestehen, dass seinem Team bei der 1:5 (1:1)-Pleite in Hälfte zwei die Galligkeit fehlte, um einem spielstarken Spitzenreiter die Stirn zu bieten.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede TuS Xanten TuS Xanten 5 1 Abpfiff „Es war dann letztlich zu wenig Leben drin in meiner Mannschaft. Bei so einem Gegner muss man gieriger sein. Rhede war halt williger“, sagte der TuS-Coach, der in der 27. Minute sah, wie sein Team in Führung ging. Nach einem gegnerischen Ballverlust leistete David Epp die Vorarbeit für seinen Sturmpartner Gerrit Jenowsky, der zum 1:0 abschloss. Epp hatte vor der Pause bei zwei Großchancen den zweiten TuS-Treffer auf dem Fuß. Stattdessen kamen die Hausherren zum Ausgleich durch Elias Librandi (29.). Xantens Keeper Jan Kallen hielt noch zweimal glänzend.

Rhede ist zu stark Librandi war’s auch, dem das 2:1 gelang (49.). Wito Wojciechowski hätte vorher den Ball klären müssen. Nach dem 1:3 durch Luca Schultze (54.) stellte Zalewski taktisch um (4-3-3), doch ein Aufbäumen blieb aus. Rhede baute den Vorsprung durch einen Doppelschlag weiter aus (79./81.). David Waede sowie Ferhat Cavusman trafen.