15 Tore! Kummerfeld siegt im wildesten Spiel des Jahres

Was sich in Schenefeld abspielte, war nichts weniger als ein Fußball-Wahnsinn. Der Kummerfelder SV hat sich in der Bezirksliga Hamburg West mit 9:6 bei SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld durchgesetzt - in einem Spiel, das vor allem durch eine völlig verrückte erste Halbzeit in Erinnerung bleiben dürfte.
Bereits nach drei Minuten brachte Jonas Lienau die Gäste in Führung, doch Ole Großmann glich früh aus (7.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der alles in den Schatten stellte: Tor auf Tor, ohne jede Verschnaufpause.
Kummerfeld zog zunächst davon, Schenefeld antwortete postwendend - und spätestens in der Schlussphase der ersten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse. Insgesamt fielen unglaubliche zehn Treffer vor der Pause. Beim Stand von 5:5 ging es in die Kabinen - eine Halbzeit, die wohl zu den spektakulärsten der Saison gehört. Der Favorit führte zwischenzeitlich mit 4:1, Blau-Weiß traf allein in der Nachspielzeit doppelt zum Halbzeit-Resultat.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie torreich, wenn auch etwas geordneter. Enzo Simon übernahm nun die Hauptrolle und schoss die Gäste mit mehreren Treffern entscheidend in Führung. Schenefeld kämpfte weiter, kam durch Rene Müller immer wieder heran, doch Kummerfeld blieb effizient und nutzte seine Chancen konsequent. Mit dem 9:5 war die Entscheidung gefallen. Jeweils mit einem Viererpack waren Müller und Simon die prägenden Figuren an diesem denkwürdigen Abend.
Mit dem Sieg bleibt der Kummerfelder SV Tabellenführer FC Elmshorn dicht auf den Fersen und hält das Aufstiegsrennen offen. Schenefeld zeigt trotz der Niederlage große Moral - und vor allem enorme Offensivqualität. Beide werden dem Spiel eine Menge abgewinnen können, das Ergebnis ist für Kummerfeld im Aufstiegsrennen allerdings entscheidender, da Schenefeld gesichert im Mittelfeld rangiert.
SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld – Kummerfelder SV 6:9
SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld: Fynn Cedric Ritter, Maik Wegner (86. Jonny Mema), Oscar Nikolaus Rehder, Sebastian Peemöller (60. David Heffele), Philip Scheminski, Emre Kocak (60. David Wilke), Jendrik Calvin Ahrtz, Ole Großmann, Rene Müller, Lewe Luis Tiede, Lenard Peters - Trainer: Mathias Timm - Trainer: Michael Gottschalk
Kummerfelder SV: Yannik Damian Neumann, Benjamin Struck, Merlin Till Wunsch (46. Leon Brühning), Moritz Krellmann (46. Leon Stampff), Hannes Hoch, Marcel Braun, Jonas Lienau, Mika Jan Mettler (74. Jonte Eric Will), Peer Lukas Ball, Carlos Miguel Dos Santos Cabral (60. Tom Jonas Ball), Enzo Simon (81. Torben Hein) - Trainer: Julian Kneuker
Schiedsrichter: Patrick Dierk Grunau
Tore: 0:1 Jonas Lienau (3.), 1:1 Ole Großmann (7.), 1:2 Enzo Simon (15.), 1:3 Jonas Lienau (34.), 1:4 Peer Lukas Ball (36.), 2:4 Rene Müller (37.), 3:4 Rene Müller (39.), 4:5 Carlos Miguel Dos Santos Cabral (44.), 5:5 Lenard Peters (45.), 4:4 Rene Müller (45.), 5:6 Enzo Simon (55.), 5:7 Enzo Simon (60.), 5:8 Enzo Simon (73.), 5:9 Torben Hein (87.), 6:9 Rene Müller (90.)
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: