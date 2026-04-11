15 Tore! Kummerfeld siegt im wildesten Spiel des Jahres Spektakel in der Bezirksliga Hamburg West: Kummerfelder SV gewinnt 9:6 bei der SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld - zehn Tore in einer historischen ersten Halbzeit! von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Ein irres Duell in der Bezirksliga! – Foto: red/KI

Was sich in Schenefeld abspielte, war nichts weniger als ein Fußball-Wahnsinn. Der Kummerfelder SV hat sich in der Bezirksliga Hamburg West mit 9:6 bei SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld durchgesetzt - in einem Spiel, das vor allem durch eine völlig verrückte erste Halbzeit in Erinnerung bleiben dürfte.

Bereits nach drei Minuten brachte Jonas Lienau die Gäste in Führung, doch Ole Großmann glich früh aus (7.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der alles in den Schatten stellte: Tor auf Tor, ohne jede Verschnaufpause. Kummerfeld zog zunächst davon, Schenefeld antwortete postwendend - und spätestens in der Schlussphase der ersten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse. Insgesamt fielen unglaubliche zehn Treffer vor der Pause. Beim Stand von 5:5 ging es in die Kabinen - eine Halbzeit, die wohl zu den spektakulärsten der Saison gehört. Der Favorit führte zwischenzeitlich mit 4:1, Blau-Weiß traf allein in der Nachspielzeit doppelt zum Halbzeit-Resultat.