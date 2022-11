1+5 statt 3+3: Neue Regeln für den Einsatz von Spielern bei zweiten Mannschaften BFV-Workshop beschäftigt sich mit dem Problem

Die im Sommer beim Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) beschlossenen Änderungen für die zweiten Mannschaften, was den Einsatz von Spielern aus der ersten Garnitur regelt, stieß bei vielen Vereinen in der Region auf Verärgerung.

Landkreis – „Auf unseren Spielgruppentagungen wurde es von den Spielleitern kommuniziert und bekannt gegeben. Das hatten viele Vereine dann aber erst zu Beginn der Punktrunde wirklich auf dem Schirm“, sagt Heinz Eckl. Damit erklärt sich der Kreisspielleiter das lange Stillhalten bei den Betroffenen, was die Änderung der bisherigen „3+3-Regelung“ zur „1+5-Regelung“ betraf. Die neue Bestimmung bedeutet für Vereine, deren zweite Mannschaften in der B- oder C-Klasse spielen, dass nur noch ein Spieler eingesetzt werden darf, der in den zurückliegenden 15 Tagen in einer Partie der ersten Mannschaft in der ersten Halbzeit eingesetzt wurde, sowie die bis zu fünf Auswechselspieler, die in der zweiten Hälfte oder gar nicht zum Einsatz kamen.

Alle weiteren Spieler der ersten Mannschaft müssen für mindestens 15 Tage oder zwei Spiele der Reserve aussetzen, ehe sie in der Zweiten eingesetzt werden dürfen. Zuvor waren es drei in der ersten Hälfte eingesetzte Spieler sowie drei Ersatzakteure. Eckl zeigt sich auch selbstkritisch: „Da müssen wir als Spielleitung noch besser kommunizieren und noch dringlicher aufklären.“

Während der Saison wurden die Probleme immer gravierender. Die Nichtantritte in den B- und C-Klassen nahmen deutlich zu. „Gleichzeitig häuften sich auch die Beschwerden bei der Spielleitung“, berichtet Eckl. Der Kreis reichte diese Einwände an den Bezirksausschuss weiter, der deshalb beim Verband vorstellig wurde. „Das Problem haben wir nur im Süden, in anderen Bezirken ist das nicht der Fall“, hat Eckl dabei in Erfahrung gebracht. „In anderen Landesverbänden gibt es auch noch strengere Regeln, bei denen sind weniger bis gar keine Einsätze in der Zweiten möglich“, so der Kreisspielleiter.