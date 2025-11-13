15 Spiele noch. 15 Geschichten. Eine Liga voller Sehnsucht.

Aus Liebe zur Bezirksliga. Aus Liebe zum Fußball. Die Rückrunde steht vor der Tür und mit ihr all das, was den Bezirksliga-Alltag so besonders macht: kalte Finger, warme Duschen und Geschichten, die kein VAR dieser Welt erzählen kann. Von Bentheim bis Langen, von Nordhorn bis Freren: 15 Spiele noch, 15 Chancen auf Drama, Jubel, Revanche. Die Plätze sind matschig, die Emotionen echt und die Liga voller Sehnsucht.

Lars Möllers verletzte sich in dieser Partie und stand laut FuPa-Informationen seitdem nicht mehr für die zweite Mannschaft auf dem Platz.

Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Union Lohne zeigte nach einer schwachen Anfangsphase Moral, vergab jedoch zahlreiche gute Chancen. Vorwärts Nordhorn verdankte den Punktgewinn vor allem einer starken Leistung des Torhüters.

Neben dem sportlichen Duell warten auf die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Highlights rund ums Spiel, beste Unterhaltung für Groß und Klein ist also garantiert.

Sportlich empfängt der Tabellenvierte VfL Weiße Elf Nordhorn den neuntplatzierten SV Concordia Emsbüren. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage im Hinspiel hat die Weiße Elf nun die Chance auf Wiedergutmachung und möchte die starke Saison mit einem Erfolg vor heimischem Publikum abrunden.

Am kommenden Sonntag steht beim VfL Weiße Elf Nordhorn nicht nur das letzte Heimspiel der Saison an, sondern auch ein besonderer Familientag auf dem Vereinsgelände. Ab 13 Uhr sind alle Fans und Familien herzlich eingeladen, einen spannenden Fußballnachmittag zu erleben, der Eintritt ist frei!

Im Hinspiel musste sich der SV Veldhausen 07 knapp mit 2:3 beim SV Borussia 08 Neuenhaus geschlagen geben. Noch bitterer als die Niederlage war damals die schwere Verletzung von Jan Luca Warrink, der dem SVV auch weiterhin nicht zur Verfügung steht. Nun will Veldhausen im Rückspiel nicht nur Revanche nehmen, sondern auch zeigen, dass man aus dem Hinspiel gelernt hat. Spannung ist garantiert!

Die Mannschaft um Trainerteam Thomas Schulten und Kalle Schubring will den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und auch auswärts punkten. Ob es erneut für einen Sieg reicht, wird sich zeigen, doch eines ist sicher: Mit den Langarmshirts sind die Salzbergener diesmal auch wettertechnisch bestens vorbereitet.

Im Hinspiel trafen Levin Leifeling und Nick Schulten für Salzbergen, die damit einen gelungenen Start in die Saison feierten. Beide könnten auch im Rückspiel wieder entscheidende Rollen spielen.

Die Alemannia reist mit Selbstvertrauen an: In der Tabelle liegt man aktuell auf Platz 11 und hat sich mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ein kleines Polster erarbeitet. Gastgeber Laxten steht mit Rang 12 und vier Punkten Vorsprung in einer ähnlichen Lage, ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Ob die Langarmshirts nun beim Rückspiel im November wieder zum Einsatz kommen, ist gut möglich, denn nach 95 Tagen und deutlich kühleren Temperaturen dürfte das Wetter diesmal eher für lange Ärmel als für Sonnencreme sprechen.

Knapp 95 Tage nach dem Hinspiel treffen der SV Olympia Laxten und der SV Alemannia Salzbergen erneut aufeinander, diesmal in Laxten. Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte August behielten die Salzbergener bei tropischen 34 Grad im Schatten die Oberhand und feierten einen 2:0-Heimsieg. Damals präsentierte sich die Mannschaft nicht nur sportlich stark, sondern auch optisch bestens gerüstet: Die neuen Langarmshirts, gesponsert von NG Nelson Gomes - Konzepte für Vermögen und Versicherungen, wurden offiziell übergeben.

Beide Teams trennen nur ein Punkt, und die Formkurve zeigt bei keinem klar nach oben, beste Voraussetzungen also für ein offenes und umkämpftes Rückspiel. Gelingt Spelle-Venhaus II die Rückkehr in die Erfolgsspur, oder setzt Langen den Tabellennachbarn weiter unter Druck?

Für Langen dagegen bietet sich die Chance zur Revanche. Die Mannschaft hat sich stabilisiert und will im direkten Duell beweisen, dass sie aus dem turbulenten Hinspiel ihre Lehren gezogen hat.

Nach dem furiosen Saisonstart und dem zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze ist bei Spelle-Venhaus II allerdings Ernüchterung eingekehrt. Die Mannschaft rutschte bis auf Rang acht ab, einen Platz hinter dem SV Langen. Der Höhenflug ist Geschichte, und nun gilt es, im Rückspiel die Wende einzuleiten.

Damals erwischte der SV Langen den besseren Start. Kurowski brachte sein Team früh in Führung (5.), doch Spelle-Venhaus II drehte mit sehenswerten Offensivaktionen das Spiel. Egbers (13.), Wesenberg (30., 45.+1) und Haking (39.) trafen für die Gäste, die trotz der Anschlusstore von Rother (42.) und Cordes (72., Elfmeter) am Ende dank Hartmanns Traumtor aus 40 Metern (84.) klar gewannen.

Wenn der SC Spelle-Venhaus II am kommenden Sonntag den SV Langen empfängt, trifft Spannung auf Revanche-Gelüste. Das Hinspiel im Sommer war ein Spektakel - neun Tore, Tempo, Emotionen: Spelle-Venhaus II siegte damals mit 6:3 in Langen.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 14:00 PUSH

Im Hinspiel zwischen Altenlingen und Bad Bentheim gab es von Anfang an viel zu sehen: Schon nach 15 Minuten sorgte Yannic-Noah Reimann für den Premierentreffer auf der neuen LED-Anzeigetafel. Danach bestimmte Altenlingen zunächst das Geschehen - viele Standards, intensive Zweikämpfe und kurz vor der Pause das 2:0 durch Kaufhold nach starkem Pressing. Nach dem Seitenwechsel kam Bad Bentheim wacher aus der Kabine, drückte auf den Anschluss und bekam sogar einen Elfmeter zugesprochen, doch Niemeyer parierte stark. Stattdessen nutzte Altenlingen einen Konter eiskalt: erneut Kaufhold zum 3:0. Danach wurde es turbulent, Bentheim kämpfte sich mit Toren von Deters und Rogmann nochmal auf 3:2 heran, ehe Debütant Fabian Alferink in der Nachspielzeit mit dem 4:2 alles klar machte. Für das Rückspiel ist also Spannung garantiert: Altenlingen will den Hinspiel-Sieg bestätigen, während Bad Bentheim auf Revanche aus ist – mit der Erkenntnis, dass sie das Spiel trotz 0:3-Rückstand fast noch gedreht hätten. Beide Teams werden auf hohe Intensität, frühes Pressing und gefährliche Standards setzen. Ein Duell mit Geschichte und sicher wieder vielen Toren.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SG Freren 1921 Freren SF Schwefingen 1949 Schwefingen 14:00 live PUSH

Im Hinspiel setzten sich die Sportfreunde Schwefingen mit einem 5:2-Heimsieg gegen die SG Freren durch. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugte das Team mit starkem Offensivfußball und einer schnellen 2:0-Führung. Neuzugang Chris Veltrup zeigte sich nach seinem ersten Heimspiel sehr zufrieden: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben früh zwei Tore gemacht und standen hinten sicher. Ich bin super aufgenommen worden und freue mich auf die nächsten Spiele.“ Nach dem Seitenwechsel kam Felix Neumann beim Stand von 2:2 ins Spiel und wurde zum entscheidenden Mann. Mit zwei Treffern stellte er die Weichen wieder auf Sieg: „Ich komme natürlich in einer schwierigen Situation rein, nach zwei Gegentoren. Dann stehe ich zweimal goldrichtig - einmal von Malte, einmal von Konstantin bedient und mache die Dinger rein“, so Neumann nach dem Spiel. Vor dem Rückspiel hat sich die Tabellensituation zugespitzt: Freren rangiert aktuell auf Platz drei, während Schwefingen als Fünfter in Lauerstellung liegt. Beide Teams wollen wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge einfahren - Spannung ist also garantiert, wenn es erneut zum Duell kommt. ➡️ Zum Interview ⬅️

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr VfL Emslage Emslage SV Sparta Werlte Werlte 14:00 live PUSH