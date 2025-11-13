15 Spiele noch. 15 Geschichten. Eine Liga voller Sehnsucht.

Aus Liebe zur Bezirksliga. Aus Liebe zum Fußball.
Die Rückrunde steht vor der Tür und mit ihr all das, was den Bezirksliga-Alltag so besonders macht: kalte Finger, warme Duschen und Geschichten, die kein VAR dieser Welt erzählen kann.
Von Bentheim bis Langen, von Nordhorn bis Freren: 15 Spiele noch, 15 Chancen auf Drama, Jubel, Revanche.
Die Plätze sind matschig, die Emotionen echt und die Liga voller Sehnsucht.
Die Vorberichte zum Bezirksliga-Wochenende: ⬇️
Im Hinspiel musste sich der SV Veldhausen 07 knapp mit 2:3 beim SV Borussia 08 Neuenhaus geschlagen geben. Noch bitterer als die Niederlage war damals die schwere Verletzung von Jan Luca Warrink, der dem SVV auch weiterhin nicht zur Verfügung steht. Nun will Veldhausen im Rückspiel nicht nur Revanche nehmen, sondern auch zeigen, dass man aus dem Hinspiel gelernt hat. Spannung ist garantiert!
Am kommenden Sonntag steht beim VfL Weiße Elf Nordhorn nicht nur das letzte Heimspiel der Saison an, sondern auch ein besonderer Familientag auf dem Vereinsgelände. Ab 13 Uhr sind alle Fans und Familien herzlich eingeladen, einen spannenden Fußballnachmittag zu erleben, der Eintritt ist frei!
Sportlich empfängt der Tabellenvierte VfL Weiße Elf Nordhorn den neuntplatzierten SV Concordia Emsbüren. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage im Hinspiel hat die Weiße Elf nun die Chance auf Wiedergutmachung und möchte die starke Saison mit einem Erfolg vor heimischem Publikum abrunden.
Neben dem sportlichen Duell warten auf die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Highlights rund ums Spiel, beste Unterhaltung für Groß und Klein ist also garantiert.
Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2. Union Lohne zeigte nach einer schwachen Anfangsphase Moral, vergab jedoch zahlreiche gute Chancen. Vorwärts Nordhorn verdankte den Punktgewinn vor allem einer starken Leistung des Torhüters.
Lars Möllers verletzte sich in dieser Partie und stand laut FuPa-Informationen seitdem nicht mehr für die zweite Mannschaft auf dem Platz.
Wenn der SC Spelle-Venhaus II am kommenden Sonntag den SV Langen empfängt, trifft Spannung auf Revanche-Gelüste. Das Hinspiel im Sommer war ein Spektakel - neun Tore, Tempo, Emotionen: Spelle-Venhaus II siegte damals mit 6:3 in Langen.
Damals erwischte der SV Langen den besseren Start. Kurowski brachte sein Team früh in Führung (5.), doch Spelle-Venhaus II drehte mit sehenswerten Offensivaktionen das Spiel. Egbers (13.), Wesenberg (30., 45.+1) und Haking (39.) trafen für die Gäste, die trotz der Anschlusstore von Rother (42.) und Cordes (72., Elfmeter) am Ende dank Hartmanns Traumtor aus 40 Metern (84.) klar gewannen.
Nach dem furiosen Saisonstart und dem zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze ist bei Spelle-Venhaus II allerdings Ernüchterung eingekehrt. Die Mannschaft rutschte bis auf Rang acht ab, einen Platz hinter dem SV Langen. Der Höhenflug ist Geschichte, und nun gilt es, im Rückspiel die Wende einzuleiten.
Für Langen dagegen bietet sich die Chance zur Revanche. Die Mannschaft hat sich stabilisiert und will im direkten Duell beweisen, dass sie aus dem turbulenten Hinspiel ihre Lehren gezogen hat.
Beide Teams trennen nur ein Punkt, und die Formkurve zeigt bei keinem klar nach oben, beste Voraussetzungen also für ein offenes und umkämpftes Rückspiel. Gelingt Spelle-Venhaus II die Rückkehr in die Erfolgsspur, oder setzt Langen den Tabellennachbarn weiter unter Druck?
Knapp 95 Tage nach dem Hinspiel treffen der SV Olympia Laxten und der SV Alemannia Salzbergen erneut aufeinander, diesmal in Laxten. Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte August behielten die Salzbergener bei tropischen 34 Grad im Schatten die Oberhand und feierten einen 2:0-Heimsieg. Damals präsentierte sich die Mannschaft nicht nur sportlich stark, sondern auch optisch bestens gerüstet: Die neuen Langarmshirts, gesponsert von NG Nelson Gomes - Konzepte für Vermögen und Versicherungen, wurden offiziell übergeben.
Ob die Langarmshirts nun beim Rückspiel im November wieder zum Einsatz kommen, ist gut möglich, denn nach 95 Tagen und deutlich kühleren Temperaturen dürfte das Wetter diesmal eher für lange Ärmel als für Sonnencreme sprechen.
Die Alemannia reist mit Selbstvertrauen an: In der Tabelle liegt man aktuell auf Platz 11 und hat sich mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ein kleines Polster erarbeitet. Gastgeber Laxten steht mit Rang 12 und vier Punkten Vorsprung in einer ähnlichen Lage, ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.
Im Hinspiel trafen Levin Leifeling und Nick Schulten für Salzbergen, die damit einen gelungenen Start in die Saison feierten. Beide könnten auch im Rückspiel wieder entscheidende Rollen spielen.
Die Mannschaft um Trainerteam Thomas Schulten und Kalle Schubring will den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und auch auswärts punkten. Ob es erneut für einen Sieg reicht, wird sich zeigen, doch eines ist sicher: Mit den Langarmshirts sind die Salzbergener diesmal auch wettertechnisch bestens vorbereitet.
Im Hinspiel zwischen Altenlingen und Bad Bentheim gab es von Anfang an viel zu sehen: Schon nach 15 Minuten sorgte Yannic-Noah Reimann für den Premierentreffer auf der neuen LED-Anzeigetafel. Danach bestimmte Altenlingen zunächst das Geschehen - viele Standards, intensive Zweikämpfe und kurz vor der Pause das 2:0 durch Kaufhold nach starkem Pressing.
Nach dem Seitenwechsel kam Bad Bentheim wacher aus der Kabine, drückte auf den Anschluss und bekam sogar einen Elfmeter zugesprochen, doch Niemeyer parierte stark. Stattdessen nutzte Altenlingen einen Konter eiskalt: erneut Kaufhold zum 3:0. Danach wurde es turbulent, Bentheim kämpfte sich mit Toren von Deters und Rogmann nochmal auf 3:2 heran, ehe Debütant Fabian Alferink in der Nachspielzeit mit dem 4:2 alles klar machte.
Für das Rückspiel ist also Spannung garantiert: Altenlingen will den Hinspiel-Sieg bestätigen, während Bad Bentheim auf Revanche aus ist – mit der Erkenntnis, dass sie das Spiel trotz 0:3-Rückstand fast noch gedreht hätten. Beide Teams werden auf hohe Intensität, frühes Pressing und gefährliche Standards setzen. Ein Duell mit Geschichte und sicher wieder vielen Toren.
Im Hinspiel setzten sich die Sportfreunde Schwefingen mit einem 5:2-Heimsieg gegen die SG Freren durch. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugte das Team mit starkem Offensivfußball und einer schnellen 2:0-Führung. Neuzugang Chris Veltrup zeigte sich nach seinem ersten Heimspiel sehr zufrieden:
„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben früh zwei Tore gemacht und standen hinten sicher. Ich bin super aufgenommen worden und freue mich auf die nächsten Spiele.“
Nach dem Seitenwechsel kam Felix Neumann beim Stand von 2:2 ins Spiel und wurde zum entscheidenden Mann. Mit zwei Treffern stellte er die Weichen wieder auf Sieg:
„Ich komme natürlich in einer schwierigen Situation rein, nach zwei Gegentoren. Dann stehe ich zweimal goldrichtig - einmal von Malte, einmal von Konstantin bedient und mache die Dinger rein“, so Neumann nach dem Spiel.
Vor dem Rückspiel hat sich die Tabellensituation zugespitzt: Freren rangiert aktuell auf Platz drei, während Schwefingen als Fünfter in Lauerstellung liegt. Beide Teams wollen wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenränge einfahren - Spannung ist also garantiert, wenn es erneut zum Duell kommt.
Am kommenden Sonntagkommt es in der Bezirksliga zum Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams VfL Emslage und SV Sparta Werlte. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenkeller und stehen unter erheblichem Druck, um im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte zu sammeln.
Der VfL Emslage belegt derzeit den letzten Tabellenplatz. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft lediglich einen Punkt und musste zuletzt vier Niederlagen in Serie hinnehmen. Entsprechend groß ist die Verunsicherung im Team, das nun alles daransetzen wird, vor heimischem Publikum den Negativlauf zu stoppen.
Auch beim SV Sparta Werlte lief es zuletzt nicht nach Plan. Nach einem ordentlichen Saisonstart steckt die Mannschaft inzwischen ebenfalls in einer Schwächephase und verlor ebenfalls vier Spiele in Folge. Dennoch steht Sparta mit fünf Punkten Vorsprung etwas besser da, allerdings bei einem Spiel mehr auf dem Konto.
Ein Blick in die Statistik spricht leicht für die Gäste: In bislang 19 direkten Duellen konnte der SV Sparta Werlte zehnmal gewinnen, dreimal endete die Partie unentschieden, sechsmal hatte Emslage die Nase vorn. Das Hinspiel am ersten Spieltag ging klar an Werlte, das sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg durch Tore von Chris Meier, Lukas Menke und Bernhard Kleymann durchsetzen konnte.
Im Rückspiel dürften die Karten jedoch neu gemischt sein. Beide Teams stehen unter Zugzwang und wissen um die Bedeutung dieser Begegnung im Abstiegskampf. Während Emslage auf den erhofften Befreiungsschlag hofft, will Werlte die Gelegenheit nutzen, um nach zuletzt ernüchternden Wochen wieder in die Erfolgsspur zu finden.
Ein echtes Kellerduell also, in dem Kampf, Einsatz und Nervenstärke über den Ausgang entscheiden dürften.