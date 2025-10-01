Vor seiner individuellen Klasse warnt Schwarzhofen-Coach Adi Götz: Alex Freitag vom SV Wenzenbach. – Foto: Walter Keller

15 Spiele: Monster-Wochenende in der Bezirksliga Süd 13. Spieltag am Donnerstag und Freitag: Top-Spiel Regenstauf gegen Viehhausen +++ Wenzenbacher Nagelprobe in Schwarzhofen +++ BSC und Pielenhofen zu Hause unter Zugzwang +++ Derby in Parsberg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd 1. FC Schwarzenfeld BSC Regensb. SV Töging VfB Bach + 12 weitere

Die Bezirksliga Süd steuert auf ein Mega-Wochenende zu. Dicht hintereinander geht der 13. und 14. Spieltag über die Bühne. Von Donnerstag bis Sonntag stehen 15 Partien auf dem Zettel. 15 und nicht 16 deshalb, weil Klassenprimus TSV Kareth am Feiertag im Kreispokal statt in der Liga antritt. Verfolger SV Wenzenbach könnte die Gunst der Stunde nutzen. Gewinnt die Brandl-Formation am Donnerstagabend das schwere Auswärtsspiel beim SV Schwarzhofen, würde sie vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.



Neben dem Duell des Zweiten gegen den Fünften, liegt der Fokus auf einem weiteren Top-Spiel. Am Freitagnachmittag kreuzen der Rangdritte TB/ASV Regenstauf und der Vierte FC Viehhausen die Klingen. Zeitgleich steigt das Nachbarschaftsduell zwischen dem TV Parsberg und dem SV Breitenbrunn. Das hat es in der Bezirksliga schon eine Ewigkeit nicht mehr gegeben. Was sonst geboten ist im ersten Teil des Doppelspieltags? Die Vorberichte.

Donnerstag





Morgen, 19:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SV Wenzenbach Wenzenbach 19:00



Eine echte Nagelprobe für den zweitplatzierten SV Wenzenbach (27)! Auf dem B-Platz des formstarken SV Schwarzhofen (5., 21) ist sicher nicht gut Kirschen essen. Das Team aus dem Landkreis Schwandorf hatte eine Siegesserie am Laufen, ehe man sich in Prüfening mit einem torlosen Remis begnügen musste. „Mit dem Auswärtspunkt in Prüfening konnten wir am Ende des Tages aufgrund des Spielverlaufes nicht gänzlich zufrieden sein. Es ist aber kein Beinbruch, besteht doch bereits am Donnerstagabend die Möglichkeit, wieder einiges auszubügeln“, schätzt SVS-Coach Adi Götz die Lage ein. Dem Gegner zollt er höchsten Respekt: „Ich habe den SV Wenzenbach am Sonntag gegen Parsberg gesehen und war besonders von der ersten Halbzeit sehr beeindruckt: schneller, schnörkelloser Offensivfußball, der in dieser Liga seinesgleichen sucht. Dazu kommt mit Freitag und Co. höherklassige individuelle Klasse. Die Aufgabe wird für meine junge Mannschaft alles andere als einfach. Aber an Herausforderungen wächst man und so gehen wir das ungewohnte Flutlichtspiel auf dem B-Platz motiviert an.“ Auf der anderen Seite will die Brandl-Elf in die Erfolgsspur zurückkehren, nach der Pleite in Schwarzenfeld und dem Unentschieden gegen Parsberg. Da Meister-Rivale Kareth am Freitag im Pokal statt in der Liga ranmuss, könnte Wenzenbach – zumindest fürs Erste – zurück an die Tabellenspitze springen.







Nach einer positiven Phase erlebte der FC Pielenhofen-Adlersberg (14., 10) wieder einen Rückschlag. In Ramspau mangelte es der Warlimont-Crew an Entschlossenheit und Siegeswillen. Der Sprung ans rettende Ufer wurde verpasst. Besser machen möchte es die Mannschaft gegen den direkten Konkurrenten aus Regensburg. Der FSV Prüfening (11., 13) steht nur drei Punkte besser da und hat demzufolge genauso wenig herzuschenken. Grundsätzlich kann der FSV mit einem guten Gefühl reingehen, nach zuletzt guten Leistungen und drei Spielen ohne Niederlage.







Erst zwei Siege bei acht Niederlagen. Liganeuling BSC Regensburg (16., 8) tut sich bislang enorm schwer, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen. In engen Spielen fehlt oft noch das nötige Quäntchen Cleverness und Abgebrühtheit. So wie bei der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Hainsacker. Doch das Trainerduo Klica/Verschl bleibt guter Dinge und vertraut dem Team. Zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg ist nun die SpVgg Ramspau (10., 13). Und damit eine Mannschaft mit ähnlicher Kragenweite. Die Romminger-Truppe konnte den Negativtrend durch einen überzeugenden Heimerfolg gegen Pielenhofen stoppen. Auswärts soll nachgelegt werden.





Freitag





Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker VfB Bach VfB Bach 15:00



Aufatmen war angesagt bei der SpVgg Hainsacker (8., 15). Die Zu-Null-Siege gegen Töging und den BSC waren enorm wichtig. Auch für den Kopf. Guter Dinge gehen die Mannen von Trainer Jürgen Schneider in das Duell mit dem Tabellennachbarn VfB Bach (7., 17). Dieser konnte bisher keine rechte Konstanz in die Ergebnisse bringen. Gerade auswärts leistete man sich zu viele Punktverluste (2/0/4). Vor Wochenfrist zeigte die Bacher Mannschaft in Töging – trotz eines Arbeitssieges – die laut Spielercoach Sven Leppien schlechteste Saisonleistung. Am Doppelspieltag ist eine Leistungssteigerung also dringend erwünscht!





Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg SV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00



Viele Derbys hat der TV Parsberg (6., 19) ja nicht in der Bezirksliga. Umso größer ist die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell mit dem SV Breitenbrunn (13., 11). Auf Bezirksebene trafen die Mannschaften letztmals im Jahr 2011 aufeinander. Lang, lang ist's her. Sportlich gelten natürlich die Gastgeber als Favorit. Wobei die Buckow-Elf durch drei Unentschieden aus den vergangenen vier Partien nach ganz oben abreißen lassen musste. Wesentlich mehr Druck dürften die Breitenbrunner verspüren. Seit vier Matches ohne Dreier (0/1/3), stehen sie ziemlich unter Zugzwang. An der Hatzengrün bedarf es einer hochkonzentrierten Darbietung über 90 Minuten, um am Ende für eine Überraschung sorgen zu können.







Nicht Fisch und nicht Fleisch war das 2:2 in Breitenbrunn aus Sicht des 1. FC Schwarzenfeld (12., 11). Sogenannte Big Points im Abstiegskampf wurden liegen gelassen. Trotzdem: auswärts in Breitenbrunn muss man ja erstmal punkten. Und überhaupt scheint die Tendenz beim Aufsteiger in die richtige Richtung zu zeigen. Teils eins der Englischen Woche führt nun den FC Thalmassing (9., 14) in den Sportpark. Die Roosters mussten zuletzt klare Niederlagen gegen Kareth und Regenstauf hinnehmen. Allerdings war gegen Regenstauf (0:3) mehr drin, wären die Mrozek-Mannen nicht so schlampig mit ihren Torchancen umgegangen. Auf die gezeigte Leistung lässt sich jedenfalls aufbauen.







Die Blitzer können selbstbewusst in dieses Top-Spiel gehen: Der TB/ASV Regenstauf (3., 26) hat sich mit klaren Siegen gegen Breitenbrunn und Thalmassing zurückgemeldet, und zugleich die bittere Niederlage in Wenzenbach ausgemerzt. Gut in Form ist Alper Sökmez. Der Sturm-Routinier erzielte in den letzten zwei Matches gleich fünf Tore. Sökmez' Kreise einzuengen, wird am Feiertag eine der Aufgaben der Viehhausener Defensivabteilung sein. Der FCV (4., 24) musste sich letzte Woche dem TSV Kareth geschlagen geben – und möchte eine weitere Niederlage natürlich unbedingt vermeiden. „Wir wollen versuchen, es im nächsten Spiel besser zu machen“, richtete Trainer Armando Zani seinen Blick schon nach vorne.





Verlegt:







Pokal statt Liga heißt es für den Tabellenführer. Kareth-Lappersdorf (30) bestreitet am Tag der Deutschen Einheit das Viertelfinalspiel beim Kreisligisten FC Oberhinkofen. Weichen musste dafür das Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Töging (15., 9). Nachgeholt wird erst im November. Dementsprechend geht „Kellerkind“ Töging ausgeruht ins Sonntagsspiel gegen Regenstauf.





Die Partien des 14. Spieltags am Sonntag









So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:00





So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing TV Parsberg TV Parsberg 15:00









So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker SpVgg Ramspau Ramspau 15:00












