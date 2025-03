1:5: Slapstick und schlechte Chancenverwertung brechen KFC das Genick

Der KFC agierte wie gewohnt zunächst zurückhaltend und versuchte den Ball dabei mit bestem Gewissen so weit wie möglich von der eigenen Gefahrenzone fernzuhalten. Der in die Startelf gerückte Daniel Michel nahm dieses Motto vielleicht etwas zu ernst und schoss Gegenspieler Mordecai Zuhs bei einer Grätsche aus 25 Metern Entfernung zum Uerdinger Tor an. Was in 99 Prozent aller Fällen als Randnotiz abgestempelt würde, mutierte zu einem der kuriosesten Treffer der laufenden Saison. Michel traf Zuhs' Schienbein mit einer derartigen Wucht, dass der Ball in hohem Tempo in Richtung des KFC-Tors flog und dabei den verständlicherweise überraschten Keeper Marvin Gomoluch komplett auf dem falschen Fuß erwischte - 1:0 und das gesamte Stadion rieb sich verwundert die Augen (4.). Es kam knüppeldick für die Hausherren: Nach einem Freistoß der Gäste köpfte Joey Tshitoku seinen Gegenspieler Petar Lela an. Daraufhin hoppelte der Ball vor die Füße von Matthias Wetschka, der aus kurzer Distanz das Leder nur noch ins Tor befördern musste (13.).

Es bahnte sich ein katastrophaler Samstagnachmittag für die Hausherren an, doch mit dem Rücken zur Wand riss der KFC die Partie immer weiter an sich. Nach feiner Kombination mit Noel Werner traf Nazzareno Ciccarelli mit seinem strammen Schuss von halblinks bereits den Innenpfosten (21.). Und auch daraufhin hatte der KFC mehr vom Spiel, wusste sich aber nicht zu belohnen. Ufumwen Osawe aus kurzer Distanz (36.), sowie ein verunglückter Kopfballversuch von Werner in aussichtsreicher Position (43.) hätten durchaus den Anschlusstreffer erbringen können. Stattdessen nahmen die Dürener die inzwischen schmeichelhafte Zwei-Tore-Führung mit in die Halbzeitkabinen.

Düren lässt den KFC bluten

Der KFC wollte in der Folge umgehend an Durchgang eins anknüpfen und spielte zunächst weiter mutig nach vorne. Eine klare Torchance sprang dabei jedoch nicht heraus, stattdessen flog den Hausherren ein leichtfertig vergebener Ball von Ben Klefisch um die Ohren. Düren konterte konsequent, am Ende spitzelte Firat Alpsoy den Ball an Gomoluch vorbei (57.).

Die Uerdinger kamen immerhin noch einmal in die Partie. Petar Lela stolperte eine flache Hereingabe von Jeff-Dennis Fehr ins eigene Tor (66.). Doch eine Aufholjagd sollte schnell im Keim ersticken. Klefisch wurde nach einem vermeintlichen taktischen Foul per Ampelkarte vom Feld verwiesen - mindestens eine harte Entscheidung (72.). Daraufhin nutzte Düren die sich ergebenen Räume. Yannik Schlößer traf recht unbedrängt von der Strafraumgrenze (74.). Wenig später lud Sisco Ngambia Dzonga den Gegner auf einen weiteren Treffer ein. Am Ende bedankte sich Elsamed Ramaj mit dem Abstauber zum 5:1 (78.). Danach passierte nicht mehr viel, die Dürener verwalteten den klaren wie kuriosen Sieg und drückten den KFC auf einen (geteilten) Abstiegsplatz herunter.

KFC Uerdingen – 1. FC Düren 1:5

KFC Uerdingen: Marvin Niklas Gomoluch, Angelo Langer, Joyce Tshitoku, Sisco Ngambia Dzonga, Ilhan Altuntas (61. Dalil Bafdili), Ben Klefisch, Daniel Michel (61. Gianluca Rizzo), Ufumwen Osawe, Nazzareno Ciccarelli, Noel Werner (46. Jeff-Denis Fehr), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: René Lewejohann

1. FC Düren: Jannick Theißen, Petar Lela, Julijan Popović (66. Yannik Schlößer), Mordecai Zuhs, Matthias Wetschka, Adam Matuszczyk (46. Viktor Miftaraj), Meric-Nuh Gültekin (76. Raban Laux), Emil Zeil, Vleron Statovci, Firat Alpsoy (66. Timo Kondziella), Elsamed Ramaj - Trainer: Kristopher Fetz

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 2083

Tore: 0:1 Mordecai Zuhs (9.), 0:2 Matthias Wetschka (13.), 0:3 Firat Alpsoy (57.), 1:3 Petar Lela (66. Eigentor), 1:4 Yannik Schlößer (74.), 1:5 Elsamed Ramaj (78.)

Gelb-Rot: Ben Klefisch (72./KFC Uerdingen/)