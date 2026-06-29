15 Scorer für die FCM-Junioren: Sturmtalent wechselt in die Oberliga

– Foto: Axel Kammerer

Kingsley Madumere hatte in der abgelaufenen Saison vielversprechende Zahlen für die A-Junioren des 1. FC Magdeburg aufgelegt. In 28 Einsätzen in der U19-DFB-Nachwuchsliga sammelte der Angreifer 15 Scorerpunkte. In der neuen Spielzeit wird der Stürmer in der NOFV-Oberliga Süd auf Torejagd gehen.

Madumere wechselt aus dem FCM-Nachwuchs zum Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz, der mit großen Ambitionen in die neue Oberliga-Saison starten dürfte. In Thüringen freue man sich auf einen "jungen, talentierten Mittelstürmer", wie der Verein zur Vorstellung des 19-Jährigen schrieb. Zum Spielerprofil:

"Ich bin glücklich, dass ich meine ersten Schritte im Männerbereich in einer ambitionierten Mannschaft gehen darf und werde versuchen, meinen Anteil für eine gute Saison zu leisten", sagt Madumere über seinen Sprung aus dem Junioren- in den Herrenfußball. Ob der junge Angreifer dann auch seine starke Quote an Scorerpunkten halten kann?

Madumere spielt sich im Frühjahr in den Fokus

Bei den FCM-Junioren hatte sich der 1,90 Meter große Angreifer vor allem im Frühjahr in den Fokus spielen können. In der Hauptrunde stand Madumere - bis auf eine Ausnahme - jedes Mal in der Startelf der Blau-Weißen. Mit sechs Toren, darunter ein Zehn-Minuten-Hattrick gegen den Blumenthaler SV, und vier Vorlagen war der Deutsch-Kameruner seit dem Winter an einem Viertel der FCM-Treffer verantwortlich.