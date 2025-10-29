 2025-10-28T14:00:10.282Z

Ligabericht
Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen, 5:73 Tore: Das ist die grausige Bilanz des FC Saltendorf in der A-Klasse Süd.
15 Oberpfälzer Teams haben ein Alleinstellungsmerkmal

Ungeschlagen-Sein des FSV Steinsberg II vorbei +++ Elf Mannschaften weiterhin sieglos

Die Tage werden kürzer und das Wetter ungemütlicher, die Winterpause rückt immer näher. In alle Oberpfälzer Herrenligen läuft mittlerweile die Rückrunde. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes gibt es eine Handvoll Mannschaften, die weiterhin keine einzige Niederlage hinnehmen mussten. Noch 15 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an.

Am vergangenen Wochenende riss wieder eine Serie. Und zwar die des Regensburger B-Klassisten FSV Steinsberg II. Einige der Serien standen diesmal wegen Spielabsagen aber erst gar nicht auf auf dem Prüfstand. Ganz im Gegensatz dazu, warten elf Enttäuschte immer noch auf den ersten Saisonsieg. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 28. Oktober).

Kreis Regensburg

Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (11/4/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (14/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (11/4/0)
  • Kreisklasse 3: TSV Deuerling (15/1/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (12/3/0)
  • A-Klasse 4: ASV Holzheim (12/1/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (8/2/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (9/2/0)

Noch sieglos:

  • A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/14)
  • A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/11)


Kreis Amberg/Weiden

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg / Michaelpoppenricht (12/2/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (12/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch (10/2/0)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (10/2/0)

Noch sieglos:

  • Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/16)
  • Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/10)
  • Kreisklasse Süd: TuS Rosenberg II (0/1/12)
  • A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/12)
  • A-Klasse Süd: SG Kastl / Utzenhofen II (0/0/13)


Kreis Cham/Schwandorf

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (10/4/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (9/3/0)
  • B-Klasse KL Ost: SG Schloßberg 09 II (12/2/0)

Noch sieglos:

  • Kreisklasse Nord: TSV Detag Wernberg II (0/3/12)
  • A-Klasse Ost: 1. SG Regental II (0/6/6)
  • A-Klasse Süd: FC Saltendorf (0/0/12)
  • B-Klasse KK Nord: TSV Winklarn II (0/1/10)
