Ligabericht
Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen, 5:73 Tore: Das ist die grausige Bilanz des FC Saltendorf in der A-Klasse Süd. – Foto: Reaktion Schwandorf
15 Oberpfälzer Teams haben ein Alleinstellungsmerkmal
Ungeschlagen-Sein des FSV Steinsberg II vorbei +++ Elf Mannschaften weiterhin sieglos
Die Tage werden kürzer und das Wetter ungemütlicher, die Winterpause rückt immer näher. In alle Oberpfälzer Herrenligen läuft mittlerweile die Rückrunde. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes gibt es eine Handvoll Mannschaften, die weiterhin keine einzige Niederlage hinnehmen mussten. Noch 15 Teams gehören diesem elitären Kreis der Unbesiegten an.
Am vergangenen Wochenende riss wieder eine Serie. Und zwar die des Regensburger B-Klassisten FSV Steinsberg II. Einige der Serien standen diesmal wegen Spielabsagen aber erst gar nicht auf auf dem Prüfstand. Ganz im Gegensatz dazu, warten elf Enttäuschte immer noch auf den ersten Saisonsieg. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 28. Oktober).